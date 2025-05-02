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Какой праздник 2 мая и как не навлечь на себя бедность

свято 2 травня 2025
Фото: Unsplash

В пятницу, 2 мая, отмечается Международный день Гарри Поттера, Международный день тунца, Международный день осведомленности о цинге и Международный день тубы.

Православная церковь сегодня чтит память святителя Афанасия Великого, архиепископа Александрийского.

Какой сегодня церковный праздник — 2 мая 2025 года

2 мая верующие вспоминают святителя Афанасия Великого. Он родился около 297 года в христианской семье, в течение своей жизни был противником арианства.

Несмотря на многолетние гонения и преследования, архиепископ Александрийский защищал христианство, отстаивал догматы о природе Святой Троицы и божественности Иисуса. Ему приписывают написание Афанасьевского символа веры.

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Именины сегодня отмечают обладатели таких имен: Афанасий, Борис, Глеб, Давид, Михаил, Роман и Зоя.

Что нельзя делать 2 мая 2025 года

В этот день нельзя никому рассказывать о своих снах. Не стоит делать так, чтобы кошелек был пустой, иначе навлечете на себя бедность.

Народные приметы запрещают давать деньги в долг — отгоните удачу. Также после захода солнца не рекомендуется пересчитывать деньги.

Что можно делать сегодня

Согласно народным приметам, 2 мая стоит прислушаться к пению соловьев. Если услышите пение птицы, то будете жить долго и счастливо.

Сегодня можно заниматься домашними делами, рукоделием, также нет запретов относительно работы на огороде.

Народные приметы на 2 мая 2025 года

  • Ветрено и холодно — ждите такое же лето.
  • На черемухе появились цветы — к похолоданию.
  • На западе солнце яркое — к засушливому лету.
  • Каркает ворона возле дома — к неприятностям.
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