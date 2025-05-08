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День памяти и победы над нацизмом 2025: тематические картинки к 8 мая

Привітання у День памʼяті та перемоги над нацизмом 2025
Фото: Pexels

В четверг, 8 мая, Украина отмечает День памяти и победы над нацизмом во Второй мировой войне 1939-1945 годов.

Эта дата увековечивает память миллионов погибших, выражает уважение всем борцам против нацизма и напоминает о трагедиях, вызванных войной. Символом Дня памяти является красный мак — знак скорби и вместе с тем надежды на мирное будущее, к которому сейчас так стремится Украина.

Решение об установлении государственного праздника 8 мая, когда и был подписан акт о капитуляции гитлеровской Германии, стало важным шагом в направлении европейской интеграции и отхода от советских традиций. Он также способствует утверждению национальной памяти и сохранению исторической правды.

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День памяти и победы над нацизмом — картинки

Ко Дню памяти и победы над нацизмом во Второй мировой войне 2025 Факты ICTV подготовили подборку открыток, которые помогут передать настроение, царящее в этот день. Пусть эти картинки станут напоминанием о важности мира и единства в нашем обществе.

Привітання у День памʼяті та перемоги над нацизмом 2025

Фото: День памяти и победы над нацизмом во Второй мировой войне 2025 — картинки/Depositphotos

Привітання у День памʼяті та перемоги над нацизмом 2025

Фото: Открытки в День памяти и победы над нацизмом 2025/Depositphotos

Привітання у День памʼяті та перемоги над нацизмом 2025

Фото: День памяти и победы над нацизмом — тематические открытки/Depositphotos

Привітання у День памʼяті та перемоги над нацизмом 2025

Фото: Картинки ко Дню памяти и победы над нацизмом/Depositphotos

Привітання у День памʼяті та перемоги над нацизмом 2025

Фото: День памяти и победы над нацизмом 2025 — лучшие тематические открытки/Depositphotos

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