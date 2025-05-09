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Валентина Чорна, редактор раздела Стиль жизни

Праздник единства: поздравления с Днем Европы 2025 в открытках

День Європи
Фото: Unsplash

Ежегодно 9 мая Украина, Европейский Союз и другие государства отмечают День Европы. Праздник был основан в знак мира и единства на европейском континенте.

Для Украины эта дата является не только напоминанием о евроинтеграции, но и символом несокрушимого стремления к свободе, достоинству и демократическим ценностям, за которые сегодня борется каждый сознательный гражданин. Украинцы празднуют вместе с ЕС, подтверждая свой выбор быть частью большой европейской семьи.

По случаю праздника Факты ICTV подготовили поздравления с Днем Европы в открытках, чтобы вы напомнили родным и близким о важности единства, мира и общих европейских ценностей.

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Отметим, что День Европы в Украине начали официально отмечать в 2003 году, однако дату 9 мая закрепили только в 2023 году. Об истории Дня Европы в Украине — читайте в нашем материале.

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Фото: Depositphotos

День Європи, Поздравления с праздниками
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