Какой праздник 15 мая 2025 и почему сегодня надо надеть вышиванку

Сегодня, 15 мая, в Украине и мире отмечают сразу несколько знаковых дат. Не забудьте надеть вышиванку и посвятить время семье.

В церковном календаре на эту дату приходится день чествования святого Пахомия Великого — одного из основателей монашества.

Факты ICTV собрали информацию о светских и религиозных событиях 15 мая, именинах, народных приметах, а также советы, что можно и чего не стоит делать в этот день.

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Какой сегодня церковный праздник — 15 мая 2025 года

Православная церковь вспоминает святого Пахомия Великого, который основал первые общежительные монастыри (киновии), разработал устав монашеской жизни и основал несколько крупных монастырских общин на берегах Нила.

Бывший римский воин прожил суровую жизнь в пустыне, посвятив себя молитве, труду и служению братии. Его реформы стали основой для дальнейшего развития монашества как организованной формы духовной жизни. По церковным преданиям, Пахомий имел дар исцеления и предвидения, что способствовало распространению его духовного авторитета среди верующих.

Какой сегодня, 15 мая 2025 года, день в Украине

В третий четверг мая украинцы отмечают День вышиванки. В этом году праздник пришелся на 15 число, а зародился он в 2006 году в Черновцах как инициатива студентов, впоследствии переросшая в масштабное культурное движение. В этот день украинцы по всему миру надевают вышиванки, чествуя национальные традиции и демонстрируя свою идентичность.

Также 15 мая провозглашено Международным днем семьи. Его ввела Генеральная ассамблея ООН в 1993 году, чтобы привлечь внимание к роли семьи в современном обществе. Это повод задуматься над важностью поддержки, любви и заботы в кругу самых близких.

Кто празднует день ангела 15 мая 2025 года

В этот день именины отмечают обладатели таких имен, как Дмитрий, Игнат и Анастасия. Не забудьте поздравить родных и друзей, которые носят эти имена, с днем небесных покровителей.

Что нельзя делать 15 мая 2025 года

Ссоры, зависть и злые пожелания — под запретом, поскольку они негативно влияют на духовное состояние человека.

Нельзя отказывать в помощи и разглашать планы, чтобы они сбылись.

Не оставляйте беспорядок в доме: грязная посуда и разбросанные вещи могут притянуть негатив.

Не считайте деньги после захода солнца, чтобы избежать финансовых трудностей.

Что можно делать сегодня

День чествования святого Пахомия Великого считается благоприятным для добрых дел и духовного очищения. В этот день рекомендуется помогать нуждающимся, проявлять милосердие и поддерживать близких, поскольку верится, что добрые поступки возвращаются сторицей.

Этот период также благоприятен для сельскохозяйственных работ. Наши предки считали, что посев пшеницы, ржи, льна и овса именно в этот день обеспечит щедрый урожай. Перед началом работ крестьяне молились святому Пахомию, прося благословения.

Кроме того, 15 мая считается удачным днем для торговли и финансовых дел. В прошлом в этот день часто устраивали ярмарки, веря, что успешная торговля принесет прибыль на весь год.

Также существует традиция готовить большую кастрюлю каши и угощать ею всю семью. Считалось, что такая совместная трапеза обеспечит семье сытость и благополучие на весь год.

Народные приметы на 15 мая 2025 года

Если на осине много сережек — будет щедрый урожай овса и льна.

Соловей поет целый день — к хорошей погоде, замолкает — на дождь.

Если зацвела калина, время сеять рожь и пшеницу.

Теплая погода в этот день предвещает жаркое лето.

Красный закат солнца — на грозы.

Холодный ветер 15 мая — к прохладному лету.

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