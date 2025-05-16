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Какой праздник 16 мая и почему сегодня не стоит употреблять алкоголь

свято 16 травня 2025

В пятницу, 16 мая, отмечается Международный день мирного сосуществования, Международный день осведомленности о целиакии, Международный день света, День биографов, День морской обезьяны и Международный день виртуальных помощников.

Православная церковь сегодня чтит память преподобного Феодора Освященного. Подробнее о праздниках, именинниках, приметах и запретах дня — в материале.

Какой сегодня церковный праздник — 16 мая 2025 года

Верующие сегодня вспоминают преподобного Феодора Освященного. Он родился около 316 года в Египте в состоятельной христианской семье.

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Феодора прозвали “освященным”, потому что он первым в своей обители получил чин священника. Он был учеником преподобного Пахомия Великого, прославился святостью жизни и щедрым даром чудотворения. Умер Феодор в 368 году.

Кто празднует день ангела 16 мая 2025 года

С именинами сегодня стоит поздравить обладателей таких мужских имен: Георгий, Александр, Феодор.

Что нельзя делать 16 мая 2025 года

Сегодня нельзя лениться и откладывать важную работу. Согласно народным приметам, в этот день не стоит пить алкоголь, иначе начнутся проблемы со здоровьем.

Запрещено ссориться с близкими и спорить по пустякам, потому что отношения испортятся надолго. Также 16 мая нельзя желать людям плохого — все вернется бумерангом.

Что можно делать сегодня

В народе 16 мая прозвали Житником. В этот день обычно сеяли овес, пшеницу и рожь, а любую работу на огороде или в поле начинали с молитвы к преподобному Феодору.

Чтобы привлечь в дом благосостояние, в этот день советуют поставить на стол кашу — пшеничную, гречневую или ячменную.

Народные приметы на 16 мая 2025 года

  • Зацвела рябина — ждите потепления.
  • Гремит — к хорошему урожаю зерна.
  • Пчелы летают далеко от улья — к теплой погоде в ближайшие дни.
  • День ясный, но цветы не раскрылись — скоро будет непогода.
  • На ольхе много шишек — к урожаю ячменя.
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