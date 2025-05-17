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Какой праздник 17 мая 2025 и для чего оставлять старую обувь на огороде

Яке свято 17 травня 2025
Фото: Pexels

Сегодня, 17 мая, в Украине празднуют День науки, а киевляне отмечают оригинальный локальный праздник День соседа.

В мире на эту дату приходятся Международный день борьбы с гомофобией, Всемирный день пульмонолога, День электросвязи и информационного сообщества, а также неофициальные праздники — День рождения Интернета, День грецкого ореха, День виски и Всемирный день скандинавской ходьбы.

Православные верующие 17 мая вспоминают святого апостола Андроника и Юнии.

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Факты ICTV узнали историю праздников этого дня, а еще кто празднует именины, к каким приметам обращались древние украинцы, что можно и чего не стоит делать сегодня.

  • Какой сегодня церковный праздник — 17 мая 2025 года
  • Какой сегодня, 17 мая 2025 года, день в Украине
  • Кто празднует день ангела 17 мая 2025 года
  • Что нельзя делать 17 мая 2025 года
  • Что можно делать сегодня
  • Народные приметы на 17 мая 2025 года

Какой сегодня церковный праздник — 17 мая 2025 года

Согласно церковному календарю в этот день чествуют святых апостолов от 70-ти Андроника и Юнию. Они были родственниками апостола Павла и его сподвижниками в проповедовании Евангелия.

Святой Андроник стал епископом Паннонии (ныне территория Венгрии и Сербии), где активно обращал язычников в христианство, разрушал идольские капища, строил храмы и совершал чудеса. Юния (или Иуния) сопровождала его в миссионерских путешествиях.

По одним источникам, они мирно отошли к Богу, по другим — приняли мученическую смерть, а их мощи были найдены в Евгении — пригороде Константинополя — в V веке.

Какой сегодня, 17 мая 2025 года, день в Украине

В третью субботу мая в Украине традиционно отмечают День науки — профессиональный праздник, учрежденный президентским указом в 1997 году. Этот день призван почтить ученых, их упорный труд и вклад в развитие государства.

В Киеве на эту дату приходится День соседа — молодой городской праздник, который был основан мэром столицы Виталием Кличко в 2018 году. Его цель — укрепить добрососедские связи, сплотить общины и создать больше дружеского взаимодействия между жителями.

В этот день киевляне могут организовать соседские встречи, пикники, помочь тем, кто нуждается в поддержке, или просто угостить соседа выпечкой своего приготовления.

Кто празднует день ангела 17 мая 2025 года

Именины в этот день отмечают обладатели имен Адриан, Николай, Афанасий и Степан. Также день ангела празднуют Евдокии и Ефросинии.

Что нельзя делать 17 мая 2025 года

  • Не ходите в лес и в поле. Впрочем, у этого есть вполне логичное объяснение, ведь в это время активизируются змеи, которые могут быть опасными для человека.
  • Избегайте принятия важных решений — день не благоприятен для серьезных изменений или новых начинаний.
  • Не поднимайте вещи на перепутье или у порога. Считается, что такие предметы могут нести негативную энергетику.
  • Не стригите волосы и ногти. По поверьям, это может сократить продолжительность жизни.
  • Избегайте ссор и сплетен, чтобы избежать длительных неприятностей.

Что можно делать сегодня

17 мая традиционно считается благоприятным днем для сельскохозяйственных работ. Считается, что все, посеянное и посаженное в этот день, хорошо приживется и даст богатый урожай.

Особенно удачным этот день является для окучивания картофеля. Народное поверье говорит, что такая работа именно 17 мая способствует обильному урожаю. Также в древности хозяева готовили блюда из картофеля, чтобы задобрить землю и получить щедрый дар осенью.

Кроме того, наши предки проводили простые обряды защиты урожая. Например, на границе огорода оставляли старую обувь — верили, что это отпугивает злых духов и болезни от растений.

Народные приметы на 17 мая 2025 года

  • Дождь в этот день предвещает дождливое лето.
  • Ветер с севера — предвестник холодного лета.
  • Нет росы утром — ждите перемены погоды в ближайшее время.
  • Цветет калина — время сеять огурцы, тыквы и кукурузу.
  • Много майских жуков — лето будет засушливым.
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