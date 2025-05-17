Какой праздник 17 мая 2025 и для чего оставлять старую обувь на огороде

Сегодня, 17 мая, в Украине празднуют День науки, а киевляне отмечают оригинальный локальный праздник День соседа.

В мире на эту дату приходятся Международный день борьбы с гомофобией, Всемирный день пульмонолога, День электросвязи и информационного сообщества, а также неофициальные праздники — День рождения Интернета, День грецкого ореха, День виски и Всемирный день скандинавской ходьбы.

Православные верующие 17 мая вспоминают святого апостола Андроника и Юнии.

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Факты ICTV узнали историю праздников этого дня, а еще кто празднует именины, к каким приметам обращались древние украинцы, что можно и чего не стоит делать сегодня.

Какой сегодня церковный праздник — 17 мая 2025 года

Какой сегодня, 17 мая 2025 года, день в Украине

Кто празднует день ангела 17 мая 2025 года

Что нельзя делать 17 мая 2025 года

Что можно делать сегодня

Народные приметы на 17 мая 2025 года

Какой сегодня церковный праздник — 17 мая 2025 года

Согласно церковному календарю в этот день чествуют святых апостолов от 70-ти Андроника и Юнию. Они были родственниками апостола Павла и его сподвижниками в проповедовании Евангелия.

Святой Андроник стал епископом Паннонии (ныне территория Венгрии и Сербии), где активно обращал язычников в христианство, разрушал идольские капища, строил храмы и совершал чудеса. Юния (или Иуния) сопровождала его в миссионерских путешествиях.

По одним источникам, они мирно отошли к Богу, по другим — приняли мученическую смерть, а их мощи были найдены в Евгении — пригороде Константинополя — в V веке.

Какой сегодня, 17 мая 2025 года, день в Украине

В третью субботу мая в Украине традиционно отмечают День науки — профессиональный праздник, учрежденный президентским указом в 1997 году. Этот день призван почтить ученых, их упорный труд и вклад в развитие государства.

В Киеве на эту дату приходится День соседа — молодой городской праздник, который был основан мэром столицы Виталием Кличко в 2018 году. Его цель — укрепить добрососедские связи, сплотить общины и создать больше дружеского взаимодействия между жителями.

В этот день киевляне могут организовать соседские встречи, пикники, помочь тем, кто нуждается в поддержке, или просто угостить соседа выпечкой своего приготовления.

Кто празднует день ангела 17 мая 2025 года

Именины в этот день отмечают обладатели имен Адриан, Николай, Афанасий и Степан. Также день ангела празднуют Евдокии и Ефросинии.

Что нельзя делать 17 мая 2025 года

Не ходите в лес и в поле. Впрочем, у этого есть вполне логичное объяснение, ведь в это время активизируются змеи, которые могут быть опасными для человека.

Избегайте принятия важных решений — день не благоприятен для серьезных изменений или новых начинаний.

Не поднимайте вещи на перепутье или у порога. Считается, что такие предметы могут нести негативную энергетику.

Не стригите волосы и ногти. По поверьям, это может сократить продолжительность жизни.

Избегайте ссор и сплетен, чтобы избежать длительных неприятностей.

Что можно делать сегодня

17 мая традиционно считается благоприятным днем для сельскохозяйственных работ. Считается, что все, посеянное и посаженное в этот день, хорошо приживется и даст богатый урожай.

Особенно удачным этот день является для окучивания картофеля. Народное поверье говорит, что такая работа именно 17 мая способствует обильному урожаю. Также в древности хозяева готовили блюда из картофеля, чтобы задобрить землю и получить щедрый дар осенью.

Кроме того, наши предки проводили простые обряды защиты урожая. Например, на границе огорода оставляли старую обувь — верили, что это отпугивает злых духов и болезни от растений.

Народные приметы на 17 мая 2025 года

Дождь в этот день предвещает дождливое лето.

Ветер с севера — предвестник холодного лета.

Нет росы утром — ждите перемены погоды в ближайшее время.

Цветет калина — время сеять огурцы, тыквы и кукурузу.

Много майских жуков — лето будет засушливым.

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