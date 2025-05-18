Какой праздник 18 мая и зачем в этот день наблюдали за дубом

В воскресенье, 18 мая, отмечается День памяти жертв геноцида крымскотатарского народа, День резервиста Украины, День памяти жертв политических репрессий, День борьбы за права крымскотатарского народа, Международный день музеев, День памяти умерших от СПИДа и Всемирный день выпечки.

Православная церковь сегодня чтит память мученика Феодота Анкирского и семи дев-мучениц. Подробнее о праздниках, именинниках, приметах и запретах дня — далее в материале.

Какой сегодня церковный праздник — 18 мая 2025 года

В церковном календаре сегодня — день памяти мученика Феодота Анкирского и семи дев-мучениц — Александры, Текусы, Клавдии, Фаины, Евфрасии, Матроны и Юлии.

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Все они жили во второй половине III века в городе Анкире, Галатийской области, и умерли за веру во Христа в начале IV века.

Какой сегодня, 18 мая 2025 года, день в Украине

В Украине 18 мая чтят память жертв геноцида крымскотатарского народа. Памятную дату учредили 12 ноября 2015 года постановлением Верховной Рады. Тем же постановлением Рада признала депортацию крымскотатарского народа 1944 года актом геноцида.

Ежегодно третье воскресенье мая в календаре — День памяти жертв политических репрессий. Событие установлено, чтобы привлечь внимание общества к трагическим событиям в истории Украины, вызванных насильственным внедрением коммунистической идеологии.

Также 18 мая в Украине — День резервиста. Праздник был установлен, учитывая важную роль резервистов в деле защиты Отечества, его независимости и территориальной целостности.

Кто празднует день ангела 18 мая 2025 года

Именины 18 мая отмечают обладатели таких имен: Андрей, Давид, Денис, Павел, Петр, Клавдия, Александра, Кристина и Юлия.

Что нельзя делать 18 мая 2025 года

18 мая запрещено ссориться, сквернословить, сплетничать, отказывать в помощи, оскорблять и обижаться. В воскресенье не рекомендуется заниматься рукоделием, работать дома и на огороде.

Согласно народным приметам, сегодня нельзя начинать новые дела, менять работу — все не заладится.

Что можно делать сегодня

В народе 18 мая называли Феодот Овсяник. В этот день принято готовить овсяную вашу или печь овсяное печенье. Святому Феодоту молятся о щедром урожае.

В этот день наши предки наблюдали за дубом: если листья у дерева уже успели распуститься — будет хороший урожай овса. По поверьям, если сегодня влюбленные, взявшись за руки, трижды обойдут дуб, то проживут вместе долго и счастливо.

Народные приметы на 18 мая 2025 года

Идет дождь — к хорошему урожаю.

Не слышно пения птиц — к похолоданию.

Луна в облаках — ждите дождя.

С дуба опадают листья — год будет неурожайным.

Громко вороны каркают — к дождю.

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