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Валентина Чорна, редактор раздела Стиль жизни

Всемирный день травматолога 2025: поздравления в картинках и прозе

День травматолога - привітання
Фото: Pexels

Ежегодно 20 мая отмечается Всемирный день травматолога. Это профессиональный праздник врачей, которые ежедневно спасают людей от последствий переломов, ушибов, вывихов и сложных ортопедических проблем.

Сегодня стоит поблагодарить травматологов, которые ответственно относятся к своей работе и помогают пациентам восстанавливаться после тяжелых травм.

По случаю праздника Факты ICTV подготовили поздравления со Всемирным днем травматолога в открытках и прозе. Не забудьте поздравить знакомых с профессиональным праздником.

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Открытки со Всемирным днем травматолога с поздравлениями

Картинки до Всесвітнього дня травматолога

Картинки ко Всемирному дню травматолога

Листівки з Днем травматолога 2025

Открытки с Днем травматолога 2025

Привітання з Днем травматолога

Поздравления с Днем травматолога в прозе

Поздравления со Всемирным днем травматолога в прозе

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Искренне поздравляем с профессиональным праздником — Днем травматолога! Спасибо за ваш преданный труд, внимательность к деталям и решительность в самые ответственные моменты. Пусть работа приносит вам достаток, а в личной жизни всегда все будет хорошо!

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Вы — человек, который возвращает движение и надежду. Благодаря вашему профессионализму, тысячи людей снова ходят, бегают и улыбаются. Желаю вам энергии, терпения и побольше счастливых моментов в жизни. Со Всемирным днем травматолога!

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Вы — не просто врач, а настоящий спаситель в критический момент. Желаю вам профессионального роста, вдохновения и исполнения всех желаний. Пусть добро, которое вы дарите, возвращается сторицей. С Днем травматолога!

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Поздравляю с профессиональным праздником — Днем травматолога! От всей души желаю крепкого здоровья, побольше терпения, сил, благодарных пациентов и легкой работы. Пусть хорошее настроение не покидает никогда, а успех и удача сопутствуют всегда и везде.

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Со Всемирным днем травматолога! Желаю, чтобы в личной жизни вообще не было травм — ни телесных, ни душевных. Пусть каждый день укрепляет здоровье, веру в себя и стремление к успеху. Желаю стойкости, мудрости и благополучия.

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