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День Героев Украины 2025: поздравления в картинках, стихах и прозе

військовий з прапором
Фото: Depositphotos

Ежегодно 23 мая в Украине отмечают День Героев — праздник всех борцов за независимость, свободу и достоинство нашего государства.

В эту дату мы вспоминаем рыцарей Киевской Руси, казаков гетманской эпохи, сечевых стрельцов, воинов армии УНР, ОУН, УПА, героев Небесной Сотни и защитников, которые сейчас дают отпор российским оккупантам.

По случаю праздника Факты ICTV подготовили поздравления с Днем Героев в картинках, стихах и прозе.

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Отправьте их своим родным, друзьям, знакомым или поделитесь в соцсетях — чтобы слова благодарности и уважения достигли каждого, кто борется за нашу свободу.

День Героев Украины — картинки

День Героїв - привітання в листівках

День Героев — поздравления в открытках

Картинки з Днем Героїв України

Картинки с Днем Героев Украины

День Героїв України 2025

День Героев Украины 2025

Картинки до Дня Героїв України

Картинки ко Дню Героев Украины

Листівки-привітання з Днем героїв 2025

Открытки-поздравления с Днем героев 2025

Поздравления с Днем Героев Украины в стихах

***

С Днем Героев Украины
Тебя поздравляю искренне.
Спасибо за твое мужество,
Силу, достоинство и веру.

За то, что день и ночь стоишь
На страже мира и света,
Благодаря тебе живет
Страна наша родная.

***

В этот день мы поздравляем героев,
Тех, которые нас жизнью защищают!
Тех, которые нам верить помогают!
Тех, которые ни в чем преград не знают!
Тех, которые Украину прославляют!

***

Родные, несокрушимые, мужественные и храбрые,
Самые смелые, отважные и добрые,
Любящие, милые, нежные и любимые,
Умелые, уверенные и несравненные.

Искренняя благодарность вам, наши герои!
Врага уничтожите вы в поединке.
Вами гордимся и верим безгранично!
Будем свободны мы и независимы!

***

Возвращайся, пожалуйста, живым.
Я прошу не много и не мало.
Каждый вечер молюсь всем святым
Чтобы несчастье тебя не постигло.
Чтобы ангел закрыл от беды,
Над тобой расправив крылья,
И шоб пуля злой орды
Не увидела, не задела.
Ясным утром и днем дождливым,
Я шепчу в синее небо:
Возвращайся, пожалуйста, живым,
Родина ждет тебя.

***

Поздравления с Днем Героев Украины в прозе

***

Поздравляем вас с Днем Героев, наши защитники!
Склоняем головы перед вашим мужеством, выдержкой и смелостью. Вы — щит нашего государства, пример несокрушимости и чести. Желаем вам силы, крепкого здоровья, надежного тыла и скорейшего возвращения домой. Мы гордимся вами и благодарны за каждый новый день.

***

С Днем Героев! Низкий поклон каждому, кто с оружием в руках и с верой в сердце защищает Украину! В этот день — сильных, смелых, настоящих героев — мы молимся за вас, гордимся вами и верим, что победа будет за Украиной. С праздником!

***

Поздравляем наших защитников с Днем Героев! Спасибо вам за то, что оберегаете наши семьи, города, села и будущее страны. Молимся за вас и верим в победу. Возвращайтесь живыми!

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Сегодня поздравляем всех героев Украины. Вы — наши защитники, опора государства. Спокойствие наших домов, покой близких — в ваших надежных, сильных руках. Желаем вам крепкого здоровья, хорошего настроения, сил, мужества, смелости и профессиональных успехов! С праздником!

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Поздравляю с Днем Героев Украины! Эта важная и одновременно болезненная дата напоминает нам, какой дорогой ценой завоевывается свобода. Спасибо каждому, кто защищает наше государство и борется за независимость. Сила вашего духа вдохновляет, низкий вам поклон! И светлая память тем, кого больше нет с нами!

***

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