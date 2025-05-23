Какой праздник 23 мая 2025 и какую силу имеют растения в этот день

Сегодня, 23 мая, украинцы отмечают День Героев, День морской пехоты Украины и неофициальный День каштановых свечей.

В мире на эту дату приходятся Всемирный день черепахи, Всемирный день спортивной борьбы и День счастливой монетки.

Православные верующие 23 мая вспоминают святого исповедника Михаила, а также преподобную Ефросинию.

Сейчас смотрят

Факты ICTV узнали больше об истории праздников этого дня, а также кто празднует именины, к каким приметам обращались наши предки, а также что можно и чего не стоит делать сегодня.

Какой сегодня церковный праздник — 23 мая 2025 года

Церковь чтит память исповедника Михаила, епископа Синадского, а также преподобной Ефросинии, игуменьи Полоцкой.

Святой Михаил еще с юности стремился к монашеской жизни и был принят в монастырь святым патриархом Тарасием. Впоследствии он стал епископом города Синад и был известен своей мудростью, ревностью к вере и даром чудотворения. В 787 году Михаил участвовал в Седьмом Вселенском соборе в Никее.

Преподобная Ефросиния — княжна из династии Рюриковичей, дочь витебского князя Святослава. С детства отличалась благочестием и стремлением к монашеской жизни. В 12 лет она тайно сбежала в монастырь и впоследствии стала игуменьей основанной ею же обители в Сильце возле Полоцка.

В течение жизни Ефросиния вела просветительскую деятельность, строила храмы, основала женский и мужской монастыри и влияла на духовную и культурную жизнь Полоцкой земли. На склоне лет она отправилась в Иерусалим, где и нашла последнее пристанище.

Какой сегодня, 23 мая 2025 года, день в Украине

Украинцы отмечают День героев — национальный праздник чествования борцов за свободу и независимость государства. Этот день объединяет память о защитниках разных исторических периодов: от княжеской эпохи, казачества, освободительной борьбы XX века до современных воинов, которые противостоят российской агрессии.

Также 23 мая празднуем День морской пехоты Украины. Сначала праздник отмечали 16 ноября, но с 2018 года дату перенесли, чтобы почтить указ гетмана Павла Скоропадского о создании государственной морской пехоты в 1918 году. В этот день благодарят военнослужащих, которые обеспечивают оборону на море, побережье, в портах и базах ВМС Украины.

Кроме того, сегодня отмечается День каштановых свечей. Во многих городах Украины сейчас цветут и радуют глаз каштаны, обильно покрытые бело-розовыми свечами. Это чудесная возможность остановиться на мгновение и обратить внимание на красоту вокруг.

Кто празднует день ангела 23 мая 2025 года

Сегодня свои именины отмечают те, кого назвали в честь святителя Михаила и преподобной Ефросинии, которых почитают в этот день.

Кроме них поздравления с днем ангела принимают женщины и девушки с именами Дарья и Мария. Также этот день особенный для мужчин и мальчиков, которые носят имена Даниил, Афанасий и Леонтий.

Что нельзя делать 23 мая 2025 года

Не работайте в саду и на огороде. Считалось, что земля в этот день должна отдыхать.

Избегайте ссор и негатива, чтобы не навлечь беду.

Не мойте голову, чтобы избежать проблем на работе.

Не занимайте деньги и вещи — так можно “вынести” из дома благосостояние.

Не делайте необдуманных покупок, ведь такие расходы в этот день считают неудачными.

Что можно делать сегодня

В этот день верующие традиционно обращаются с молитвами к святителю Михаилу-исповеднику и преподобной Ефросинии. Святому Михаилу молятся о защите от зла и духовной силе, а к Ефросинии — о мире и справедливости, особенно для обиженных и нуждающихся.

23 мая считается удачным временем для посева огурцов. Также в этот день хорошо заняться генеральной уборкой. Считается, что очищение дома от лишних вещей обновляет энергию в доме и привлекает благосостояние.

По традиции женщины отправлялись в этот день в лес или на луга для сбора целебных трав и кореньев. Верили, что собранные 23 мая растения имеют особую силу и лучше сохраняют свои свойства.

Народные приметы на 23 мая 2025 года

Дождь в этот день — предвестие дождливого лета.

Кучевые облака на небе к вечеру — ждите солнце и тепло.

Птичьи песни до рассвета — приближается дождь.

Радуга 23 мая предвещает хороший урожай меда.

Много росы утром на траве — уродят фрукты и ягоды.

Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.