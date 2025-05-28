Какой праздник 28 мая и что запрещено делать, чтобы не навлечь беду
Во вторник, 28 мая, отмечается Всеукраинский день краеведения, День полицейского офицера общины, Всемирный день рассеянного склероза, Всемирный день выдры, Международный день действий за здоровье женщин, День менструальной гигиены и Всемирный день голода.
Православная церковь сегодня чтит память преподобного Никиты, епископа Халкедонского.
- Какой сегодня церковный праздник — 28 мая 2025 года
- Какой сегодня, 28 мая 2025 года, день в Украине
- Кто празднует день ангела 28 мая 2025 года
- Что нельзя делать 28 мая 2025 года
- Что можно делать сегодня
- Народные приметы на 28 мая 2025 года
Какой сегодня церковный праздник — 28 мая 2025 года
В церковном календаре сегодня — день памяти преподобного Никиты Исповедника. Он жил во второй половине VIII века. С 726 по 775 год, в период иконоборчества, был архиепископом Халкидонским.
Никита отличался милосердием и добротой, также он мужественно обличал иконоборческую ересь и проповедовал христианство. За свою веру святой претерпел много страданий, он был подвергнут мучениям и отправлен в ссылку. Умер преподобный Никита в начале IX века. У его мощей происходили чудеса исцеления.
Какой сегодня, 28 мая 2025 года, день в Украине
Ежегодно 28 мая отмечается Всеукраинский день краеведения. Целью праздника является повышение общественного внимания к деятельности краеведов, углубление исследования и популяризации истории, культуры, языка, обычаев и традиций украинского народа, репрезентации практических достижений в этом направлении.
Также 28 мая профессиональный праздник отмечают полицейские офицеры общины- люди, которые ежедневно стоят на страже безопасности и спокойствия наших граждан.
Кто празднует день ангела 28 мая 2025 года
С именинами сегодня стоит поздравить мужчин по имени Никита.
Что нельзя делать 28 мая 2025 года
В день святого Никиты запрещено ссориться, сквернословить, оскорблять других, сплетничать и проявлять равнодушие. Согласно народным приметам, сегодня нельзя оставлять окна и двери открытыми, иначе накличете беду. Также не рекомендуется купаться в водоеме.
Что можно делать сегодня
Святому Никите можно помолиться, чтобы тот защитил домашнюю птицу от болезней. В народе праздник 28 мая называли как Никита Гусятник, поскольку в этот день покупали молоденьких гусят.
Народные приметы на 28 мая 2025 года
- Безветренная погода — урожай будет щедрым.
- На солнце греется много ящериц — будет дождь.
- Много росы на траве — к урожаю зерна.
- В муравейнике много муравьев — ждите сильного ветра.