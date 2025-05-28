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Какой праздник 28 мая и что запрещено делать, чтобы не навлечь беду

свято 28 травня 2025
Фото: Unsplash

Во вторник, 28 мая, отмечается Всеукраинский день краеведения, День полицейского офицера общины, Всемирный день рассеянного склероза, Всемирный день выдры, Международный день действий за здоровье женщин, День менструальной гигиены и Всемирный день голода.

Православная церковь сегодня чтит память преподобного Никиты, епископа Халкедонского.

Какой сегодня церковный праздник — 28 мая 2025 года

В церковном календаре сегодня — день памяти преподобного Никиты Исповедника. Он жил во второй половине VIII века. С 726 по 775 год, в период иконоборчества, был архиепископом Халкидонским.

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Никита отличался милосердием и добротой, также он мужественно обличал иконоборческую ересь и проповедовал христианство. За свою веру святой претерпел много страданий, он был подвергнут мучениям и отправлен в ссылку. Умер преподобный Никита в начале IX века. У его мощей происходили чудеса исцеления.

Какой сегодня, 28 мая 2025 года, день в Украине

Ежегодно 28 мая отмечается Всеукраинский день краеведения. Целью праздника является повышение общественного внимания к деятельности краеведов, углубление исследования и популяризации истории, культуры, языка, обычаев и традиций украинского народа, репрезентации практических достижений в этом направлении.

Также 28 мая профессиональный праздник отмечают полицейские офицеры общины- люди, которые ежедневно стоят на страже безопасности и спокойствия наших граждан.

Кто празднует день ангела 28 мая 2025 года

С именинами сегодня стоит поздравить мужчин по имени Никита.

Что нельзя делать 28 мая 2025 года

В день святого Никиты запрещено ссориться, сквернословить, оскорблять других, сплетничать и проявлять равнодушие. Согласно народным приметам, сегодня нельзя оставлять окна и двери открытыми, иначе накличете беду. Также не рекомендуется купаться в водоеме.

Что можно делать сегодня

Святому Никите можно помолиться, чтобы тот защитил домашнюю птицу от болезней. В народе праздник 28 мая называли как Никита Гусятник, поскольку в этот день покупали молоденьких гусят.

Народные приметы на 28 мая 2025 года

  • Безветренная погода — урожай будет щедрым.
  • На солнце греется много ящериц — будет дождь.
  • Много росы на траве — к урожаю зерна.
  • В муравейнике много муравьев — ждите сильного ветра.
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