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5 мин.

Вознесение Господне 2025: поздравления в картинках, стихах и прозе

Вознесіння Господнє
Фото: Unsplash

В четверг, 29 мая, христиане отмечают Вознесение Господне — один из 12 крупнейших церковных праздников. Он приходится на 40-й день после Пасхи и символизирует вознесение Иисуса Христа на небо.

В этот день верующие посещают богослужения, молятся и поздравляют друг друга со светлым и важным праздником.

Факты ICTV подготовили поздравления с Вознесением Господним в картинках, стихах и прозе. Отправьте их родным и близким, чтобы поднять им настроение и подарить надежду на мирное и счастливое будущее.

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Поздравления с Вознесением Господним 2025 в стихах

***

С Вознесением Господним
Искренне вас поздравляю!
Счастья и любви
В жизни желаю!

Пусть Господь наш истинный
Поможет вам во всем,
Живите только мыслями
Вы чистыми о нем!

***

С Вознесением Господним поздравляю,
Благодати, счастья и добра,
Небеса пусть благословляют,
Не коснулась чтобы вас беда!

***

С Вознесением Господним
Я вас поздравляю!
Мира в сердце и добра
В светлый день желаю.

Пусть Господь дает вам силы,
Укрепляет пусть ваш дух.
Огонек любви и веры
Чтобы в душах не потух.

***

Вознесение Господне —
Праздник света и добра!
Пожелаем же сегодня
Всем вам мира и тепла.

***

Вознесение Господне
Отмечаем всей страной.
Пожелаю я сегодня,
Счастье чтоб вошло в дом твой!

Небеса чтоб одарили
Благодатью и добром,
Путь твой ангелы хранили,
И везло всегда, во всем!

***

Поздравления с Вознесением Господним 2025 в прозе

***

Поздравляю с Вознесением Господним! Пусть этот светлый день наполнит ваше сердце благодатью, а в душе царят гармония, спокойствие и вера в лучшее. Пусть Господь всегда будет рядом и оберегает вас!

***

В день Вознесения Христова желаю вам веры, которая вдохновляет, надежды, которая поддерживает, и любви, которая объединяет. Пусть небеса слышат ваши молитвы, а в жизни всегда будет место для добра и радости.

***

С праздником Вознесения Христова! В этот светлый день желаю, чтобы все невзгоды прошли, а жизнь наполнилась гармонией, верой и счастьем. Пусть Господь оберегает вас и ваших родных!

***

В этот солнечный день я поздравляю вас с Вознесением Господним. Пусть ваша душа будет чистой, а сердце — любящим. Желаю вам получать удовольствие от каждого дня и не забывать благодарить Господа за каждую прожитую минуту.

***

Родные мои, поздравляю с Вознесением Господним! Пусть праздник принесет душевное обновление и гармонию в дом, укрепит веру и подарит надежду. Пусть Господь щедро благословляет каждого из вас, дарит мир, здоровье и счастье.

***

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