Какой праздник 30 мая 2025 года и почему запрещено ходить в лес

В пятницу, 30 мая, в Украине отмечается День степи. Также на эту дату приходятся Международный день картофеля, День женской эмансипации и Европейский день соседей.

Православная церковь сегодня чтит память преподобного Исаакия Далматского.

Какой сегодня церковный праздник — 30 мая 2025 года

30 мая в церковном календаре — день памяти преподобного Исаакия Исповедника, игумена Далматского. Он жил в IV веке в Сирии, вел уединенный, аскетический образ жизни.

Сейчас смотрят

Святой основал монастырь возле Константинополя и был известен своей борьбой против ереси арианства. В народе Исаакия почитали как великого пророка. Преподобный стал первым игуменом Далматским. Умер 30 мая 383 года.

Какой сегодня, 30 мая 2025 года, день в Украине

Ежегодно 30 мая в Украине отмечают День степи. Праздник основали по инициативе участников межрегионального научного семинара Охрана степных ландшафтов Донецкой и Луганской областей, который состоялся 1 марта 2017 года.

В том же году состоялось празднование 90-летия со дня создания заповедника Каменные могилы, который является традиционным символом охраны украинских степей. Целью праздника является популяризация украинских степей и их защита.

Кто празднует день ангела 30 мая 2025 года

С именинами сегодня стоит поздравить мужчин по имени Василий и Яков.

Что нельзя делать 30 мая 2025 года

В день Исаакия нельзя ссориться, сквернословить, завидовать, сплетничать, оскорблять кого-то и обижаться. Запрещено ходить в лес — может укусить змея. По этой же причине не стоит ходить босиком по траве.

Народные приметы не советуют в этот день заводить новые знакомства — это к несчастью. Также не рекомендуется отказывать в помощи тому, кто в ней нуждается.

Что можно делать сегодня

В народе этот день называли Змеиным. Наши предки верили, что пресмыкающиеся в эту дату выползают из своих нор, поэтому стоит остерегаться встречи с ними. 30 мая можно заниматься домашними делами, работать во дворе и на огороде.

Народные приметы на 24 мая 2025 года

Пауки плетут паутину — к изменению погоды.

Пчелы вялые — ждите жару.

Идет дождь — к хорошему урожаю грибов осенью.

На шиповнике пышные цветы — зима будет суровой и морозной.

Активно цветут черемуха и липа — к жаркому лету.

Связанные темы:

Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.