Какой праздник 30 мая 2025 года и почему запрещено ходить в лес
В пятницу, 30 мая, в Украине отмечается День степи. Также на эту дату приходятся Международный день картофеля, День женской эмансипации и Европейский день соседей.
Православная церковь сегодня чтит память преподобного Исаакия Далматского.
- Какой сегодня церковный праздник — 30 мая 2025 года
- Какой сегодня, 30 мая 2025 года, день в Украине
- Кто празднует день ангела 30 мая 2025 года
- Что нельзя делать 30 мая 2025 года
- Что можно делать сегодня
- Народные приметы на 30 мая 2025 года
Какой сегодня церковный праздник — 30 мая 2025 года
30 мая в церковном календаре — день памяти преподобного Исаакия Исповедника, игумена Далматского. Он жил в IV веке в Сирии, вел уединенный, аскетический образ жизни.
Святой основал монастырь возле Константинополя и был известен своей борьбой против ереси арианства. В народе Исаакия почитали как великого пророка. Преподобный стал первым игуменом Далматским. Умер 30 мая 383 года.
Какой сегодня, 30 мая 2025 года, день в Украине
Ежегодно 30 мая в Украине отмечают День степи. Праздник основали по инициативе участников межрегионального научного семинара Охрана степных ландшафтов Донецкой и Луганской областей, который состоялся 1 марта 2017 года.
В том же году состоялось празднование 90-летия со дня создания заповедника Каменные могилы, который является традиционным символом охраны украинских степей. Целью праздника является популяризация украинских степей и их защита.
Кто празднует день ангела 30 мая 2025 года
С именинами сегодня стоит поздравить мужчин по имени Василий и Яков.
Что нельзя делать 30 мая 2025 года
В день Исаакия нельзя ссориться, сквернословить, завидовать, сплетничать, оскорблять кого-то и обижаться. Запрещено ходить в лес — может укусить змея. По этой же причине не стоит ходить босиком по траве.
Народные приметы не советуют в этот день заводить новые знакомства — это к несчастью. Также не рекомендуется отказывать в помощи тому, кто в ней нуждается.
Что можно делать сегодня
В народе этот день называли Змеиным. Наши предки верили, что пресмыкающиеся в эту дату выползают из своих нор, поэтому стоит остерегаться встречи с ними. 30 мая можно заниматься домашними делами, работать во дворе и на огороде.
Народные приметы на 24 мая 2025 года
- Пауки плетут паутину — к изменению погоды.
- Пчелы вялые — ждите жару.
- Идет дождь — к хорошему урожаю грибов осенью.
- На шиповнике пышные цветы — зима будет суровой и морозной.
- Активно цветут черемуха и липа — к жаркому лету.