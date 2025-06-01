Какой праздник 1 июня 2025 и как не навлечь на дом пожар
В воскресенье, 1 июня, отмечается Международный день защиты детей, Всемирный день рифа, Всемирный день ответственного туризма, Всемирный день молока, Всемирный день родителей, Всемирный день борьбы с болезнью Вернейля, Всемирный день нарциссического насилия и Международный день людей, преодолевших рак,
Также на первый день лета приходятся День работников водного хозяйства Украины, День мелиоратора и День работников местной промышленности.
Православная церковь сегодня чтит память святого мученика Юстина Философа.
- Какой сегодня церковный праздник — 1 июня 2025 года
- Какой сегодня, 1 июня 2025 года, день в Украине
- Кто празднует день ангела 1 июня 2025 года
- Что нельзя делать 1 июня 2025 года
- Что можно делать сегодня
- Народные приметы на 1 июня 2025 года
Какой сегодня церковный праздник — 1 июня 2025 года
В церковном календаре сегодня — день памяти святого мученика Юстина. Он был религиозным философом, богословом, учителем Церкви и одним из первых христианских апологетов.
Юстин путешествовал по миру, проповедуя Слово Божье и защищая христиан. В Риме он основал свою философскую школу. Во время правления Марка Аврелия на него донесли властям. Святого отдали под суд городского префекта и отрубили голову. Мощи Юстина хранятся в церкви Иоанна Крестителя в Сакрофано.
Какой сегодня, 1 июня 2025 года, день в Украине
В первое воскресенье июня профессиональные праздники отмечают работники водного хозяйства Украины и мелиораторы.
Также на 1 июня 2025 года приходится День работников местной промышленности. Событие было установлено, “учитывая весомый вклад работников местной промышленности в развитие экономики государства” в августе 2002 года.
Кто празднует день ангела 1 июня 2025 года
С именинами сегодня стоит поздравить обладателей таких имен: Василий, Гавриил, Давид, Павел, Денис и Вера.
Что нельзя делать 1 июня 2025 года
В день Юстина запрещено строить заборы — в древности верили, что так можно навлечь на дом пожар.
Нельзя игнорировать чужие просьбы о помощи и отказывать в милостыне нуждающимся. Праздник приходится на воскресенье, поэтому сегодня не стоит заниматься физическим трудом. Также запрещено ссориться, сквернословить, завидовать, сплетничать, обижать и оскорблять.
Что можно делать сегодня
Сегодня можно помолиться святому Юстину о благополучии в семье и крепком здоровье. День считается удачным для сбора земляники и клубники, а также для приготовления блюд из ягод. В этот день можно собирать и лекарственные травы.
Вечер 1 июня рекомендуется провести с любимым человеком — тогда союз будет счастливым.
Народные приметы на 1 июня 2025 года
- Утром чистое и ясное небо — к хорошему урожаю ржи.
- День ветреный — таким будет весь июнь.
- Уже зацвела малина — к жаркому лету и поздней осени.
- Дождь — ждите щедрого урожая льна.