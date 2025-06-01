Какой праздник 1 июня 2025 и как не навлечь на дом пожар

В воскресенье, 1 июня, отмечается Международный день защиты детей, Всемирный день рифа, Всемирный день ответственного туризма, Всемирный день молока, Всемирный день родителей, Всемирный день борьбы с болезнью Вернейля, Всемирный день нарциссического насилия и Международный день людей, преодолевших рак,

Также на первый день лета приходятся День работников водного хозяйства Украины, День мелиоратора и День работников местной промышленности.

Православная церковь сегодня чтит память святого мученика Юстина Философа.

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Какой сегодня церковный праздник — 1 июня 2025 года

В церковном календаре сегодня — день памяти святого мученика Юстина. Он был религиозным философом, богословом, учителем Церкви и одним из первых христианских апологетов.

Юстин путешествовал по миру, проповедуя Слово Божье и защищая христиан. В Риме он основал свою философскую школу. Во время правления Марка Аврелия на него донесли властям. Святого отдали под суд городского префекта и отрубили голову. Мощи Юстина хранятся в церкви Иоанна Крестителя в Сакрофано.

Какой сегодня, 1 июня 2025 года, день в Украине

В первое воскресенье июня профессиональные праздники отмечают работники водного хозяйства Украины и мелиораторы.

Также на 1 июня 2025 года приходится День работников местной промышленности. Событие было установлено, “учитывая весомый вклад работников местной промышленности в развитие экономики государства” в августе 2002 года.

Кто празднует день ангела 1 июня 2025 года

С именинами сегодня стоит поздравить обладателей таких имен: Василий, Гавриил, Давид, Павел, Денис и Вера.

Что нельзя делать 1 июня 2025 года

В день Юстина запрещено строить заборы — в древности верили, что так можно навлечь на дом пожар.

Нельзя игнорировать чужие просьбы о помощи и отказывать в милостыне нуждающимся. Праздник приходится на воскресенье, поэтому сегодня не стоит заниматься физическим трудом. Также запрещено ссориться, сквернословить, завидовать, сплетничать, обижать и оскорблять.

Что можно делать сегодня

Сегодня можно помолиться святому Юстину о благополучии в семье и крепком здоровье. День считается удачным для сбора земляники и клубники, а также для приготовления блюд из ягод. В этот день можно собирать и лекарственные травы.

Вечер 1 июня рекомендуется провести с любимым человеком — тогда союз будет счастливым.

Народные приметы на 1 июня 2025 года

Утром чистое и ясное небо — к хорошему урожаю ржи.

День ветреный — таким будет весь июнь.

Уже зацвела малина — к жаркому лету и поздней осени.

Дождь — ждите щедрого урожая льна.

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