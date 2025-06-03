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Какой праздник 3 июня 2025 и почему не стоит обижаться на других

свято 3 червня 2025
Фото: Unsplash

Во вторник, 3 июня, отмечается Всемирный день велосипеда, День рождения парашюта, Всемирный день людей с деформацией стопы, День велосипедиста, Всемирная неделя сердечного ритма и Всемирный день сидра.

Православная церковь сегодня чтит память святого мученика Лукилиана и тех, что с ним. Больше о праздниках, именинниках, приметах и запретах дня — в материале.

Какой сегодня церковный праздник — 3 июня 2025 года

В церковном календаре 3 июня — день памяти святого мученика Лукилиана и тех, что с ним. Он жил в Никомидии во времена правления императора Аврелияна. Сначала Лукилиан был сторонником язычества, однако, познав веру Христа Спасителя, он принял крещение и начал проповедовать христианство.

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Святого схватили и бросили в тюрьму, где сидели четыре юноши-христианина: Клавдий, Ипатий, Павел и Дионисий. Они вместе молились и открыто прославляли Иисуса Христа. За это христиан приговорили к смерти: юношей обезглавили, а Лукилиан умер на кресте, к которому его прибили гвоздями.

Кто празднует день ангела 3 июня 2025 года

В этот день именины отмечают обладатели таких имен: Афанасий, Денис, Дмитрий, Лукьян, Михаил, Павел и Юлиан.

Что нельзя делать 3 июня 2025 года

Православная церковь сегодня, как и в любой другой день, не одобряет ссор, сплетен и зависти. Согласно народным приметам, в этот день нельзя ложиться спать с обидой на кого-то, иначе будут проблемы со здоровьем.

Нельзя оставлять вечером еду в тарелке — навлечете беду на свою семью. Также запрещается отказывать в милостыне — к несчастью.

Что можно делать сегодня

Сегодня можно собирать лекарственные травы и засушивать их. Разрешается заниматься физическим трудом как дома, так и на огороде.

Народные приметы на 3 июня 2025 года

  • Погода дождливая — в июне и июле ждите много осадков.
  • Утром пчелы очень активны — к ясному дню.
  • Высоко летают ласточки — к сухой погоде.
  • вечером громко квакают лягушки — ждите дождя.
  • Ясный и теплый день — лето будет солнечным.
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