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Какой праздник 6 июня 2025 года и почему нельзя выбрасывать остатки еды со стола

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Фото: Pexels

Сегодня, 6 июня, в Украине отмечают профессиональный праздник работников СМИ – День журналиста. Также на эту дату приходится Европейский день зубных техников, который празднуют в первую пятницу июня.

В мире отмечают День борьбы с вредителями, День кинотеатра под открытым небом, День Йо-йо и День гордости атеиста.

Православные верующие в этот день чтят память преподобных Виссариона Египетского и Илариона Далматского.

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Факты ICTV узнали больше об истории праздников 6 июня, кто празднует именины, какие существуют народные приметы и что можно и нельзя делать в этот день.

Какой сегодня церковный праздник – 6 июня 2025 года

По календарю православных праздников сегодня вспоминают двух великих подвижников – преподобного Виссариона Египетского и Илариона Нового, игумена Далматской обители.

Преподобный Виссарион жил в IV–V веках и прославился строгой подвижнической жизнью, чудесами и глубоким смирением. Он проводил годы в молитвах, посте, безмолвии и одиночестве, не имея даже крова над головой. По преданию, он мог ходить по воде, вызывать дождь и исцелять больных.

Иларион Новый жил в VIII–IX веках, был учеником преподобного Григория Декаполита и настоятелем Далматской обители. Он прославился как исповедник православия во время гонений за иконопочитание и дважды подвергался заключению за отказ отречься от почитания святых образов. После освобождения вернулся в монастырь и завершил жизнь в мире и молитве.

Какой сегодня, 6 июня 2025 года, день в Украине

6 июня в Украине отмечают День журналиста – профессиональный праздник всех, кто несет людям информацию и нередко рискует за это собственной безопасностью. Слово – это оружие против лжи и манипуляций. Несмотря на вызовы, независимые журналисты остаются голосом общества. Этот день был установлен указом президента в 1994 году.

Журналистика в Украине имеет глубокие исторические корни, но развивалась в условиях постоянного давления. Сейчас профессиональное сообщество несет потери из-за полномасштабной войны, но продолжает держать информационный тыл.

Кто празднует день ангела 6 июня 2025 года

Именины в этот день отмечают мужчины с именами Георгий, Егор и Иларион. Все эти имена имеют греческое происхождение и связаны с христианскими святыми, а Егор является славянской формой имени Георгий.

Что нельзя делать 6 июня 2025 года

  • Не отправляйтесь в дальние путешествия. Считается, что они будут неудачными или опасными.
  • Не выбрасывайте остатки еды со стола, чтобы не навлечь бедность.
  • Не срезайте цветы, особенно шиповник. По поверью, это может негативно повлиять на отношения в семье.
  • Не принимайте ванну и не стирайте вещи, чтобы не “смыть” удачу.

Что можно делать сегодня

В этот день рекомендуется заниматься поливом овощей и цветов. Считается, что это способствует здоровью и благополучию.

Супругам советуют работать в доме по очереди, чтобы избежать ссор и сохранить гармонию в семье.

Также считается, что 6 июня – удачный день для благотворительности и добрых дел, когда помощь вернется в двойном размере.

Народные приметы на 6 июня 2025 года

  • Громко кричат птицы в саду – к дождю.
  • Ветер дует с востока – лето будет дождливым.
  • Вечером летает много жуков – погода будет хорошей.
  • Нет росы утром – ждите дождя.
  • Сильная роса утром – будет ветер.
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