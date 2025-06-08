Что нельзя делать на Троицу 2025: полный список запретов
В этом году весь христианский мир отмечает Троицу 8 июня. Один из важнейших религиозных праздников года приходится на пятидесятый день после Пасхи и имеет глубокое духовное и народное значение.
Этот день должен быть наполнен радостью, так что в народных и церковных традициях существует немало запретов, связанных с тем, что нельзя делать на Троицу.
Троица 2025 – что нельзя делать в этот день
- Работать физически и на земле
Троица – день духовного подъема, поэтому любая тяжелая работа запрещена. В частности, нельзя работать в огороде, саду, копать, пахать или косить траву. Верили, что в этот день “земля празднует”, поэтому ее нельзя беспокоить.
- Убирать, стирать, шить
Все хозяйственные дела, включая уборку, стирку, глажку и рукоделие, следует завершить накануне. В праздник не стоит ничего чинить или готовить с нуля – это время для молитвы и семьи.
- Купаться в открытых водоемах
В народе верили, что на Троицу в воде активизируется нечистая сила – русалки и водяные. Поэтому купание в реках и прудах в этот день строго запрещалось, чтобы не навлечь беду.
- Ходить в лес и самому в поле
На Троицу, по поверьям, можно встретить мавок и русалок, поэтому избегали одиноких прогулок в лесу или поле. Согласно перечню того, что нельзя делать на Троицу, не следует даже выгонять скот на пастбища.
- Посещать кладбище
Умерших вспоминают в Родительскую субботу перед Троицей. В само воскресенье церковь не проводит отпеваний или похорон – день посвящен живым и Святому Духу.
- Играть свадьбу
Считается, что брак, заключенный на Троицу, будет несчастливым. Венчаться не запрещено, но народная традиция советует воздержаться. Зато сватание на Троицу – хорошая примета.
- Стричься, бриться, обрезать ногти
Существует поверье, что так можно “отрезать” здоровье или судьбу. Поэтому, если вы соблюдаете запреты на Троицу, стрижки и косметические процедуры лучше перенести.
- Ссориться, ругаться, проявлять злость
Праздник Троицы – это день мира, поэтому запрещено ссориться, выяснять отношения, оскорблять других или лелеять плохие мысли.
- Отказывать в помощи
На Троицу стоит быть милосердными. Отказ в помощи нуждающемуся считается грехом, а добрые дела, наоборот, приносят благословение.
- Игнорировать традиции
Не украсить дом зеленью – плохая примета. Так же не стоит пропускать праздничную службу, если есть возможность посетить храм.