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Какой праздник 23 июня 2025 и что сегодня стоит сделать, чтобы не болеть

свято 23 червня 2025
Фото: Unsplash

В понедельник, 23 июня, в Украине отмечается День государственной службы. Также на эту дату приходятся Международный олимпийский день, Всемирный день информаторов, День печатной машинки, Международный день вдов и Международный день женщин в инженерии.

Православная церковь сегодня чтит память святой мученицы Агриппины. Больше о праздниках, именинах, приметах и запретах дня — читайте далее в материале.

Какой сегодня церковный праздник — 23 июня 2025 года

23 июня в новоюлианском церковном календаре — день памяти святой мученицы Агриппины. Она родилась и жила в Риме, с детства ее воспитывали в христианской вере.

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За свою веру во Христа Агриппина была обезглавлена мечом во время правления императора Валериана. Святую похоронили в Риме. Позже ее мощи перенесли в сицилийский город Минео, возле них происходили многочисленные исцеления. В начале XI века мощи святой Агриппины перенесли в Константинополь.

Какой сегодня, 23 июня 2025 года, день в Украине

23 июня в Украине отмечают День государственной службы. Мероприятие было основано президентом Леонидом Кучмой 4 апреля 2003 года. Дата празднования совпадает с Днем государственной службы Организации Объединенных Наций.

Целью события является привлечение внимания общества к значительному вкладу государственной службы в развитие Украины, благодарность органам государственной власти за их добросовестный труд ради становления нашего государства.

Кто празднует день ангела 23 июня 2025 года

Именины 23 июня отмечают обладатели таких имен: Игнат, Денис, Дмитрий, Захар, Макар, Никита, Николай, Павел, Петр и Елена.

Что нельзя делать 23 июня 2025 года

Сегодня нельзя ссориться, сквернословить, сплетничать, завидовать, оскорблять других, проявлять жадность и равнодушие.

Запрещается отказывать в помощи тем, кто просит, иначе сам окажешься в затруднительной ситуации.

Что можно делать сегодня

В этот день можно помолиться святой Агриппине и попросить у нее крепкого здоровья. В народе верили, что вода сегодня имеет целебную силу и способна “смыть” все болезни, поэтому стоит пойти в баню или принять ванну.

В день Агриппины можно заниматься домашними делами, работать на огороде и во дворе, однако не стоит переутомляться.

Народные приметы на 23 июня 2025 года

  • Звездное небо — осенью будет много грибов.
  • Гроза — в этом году не будет орехов.
  • Жаркий день — все лето будет засушливым.
  • После дождя долго видно радугу — снова пойдет дождь.
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