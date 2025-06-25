Укр Рус
Укр Рус
Популярные
Тихановский заявил о поддержке Украины и объяснил, почему ездил в оккупированный Крым
Отдал бы жизнь на фронте, чтобы отмыть гадость: что заявил подозреваемый в убийстве семилетней Соломии Тарасюк
Кто покинул проект МастерШеф 15 в 17-м выпуске в шаге от финала: все детали
Покушение на Зеленского: президента Украины хотели убить в аэропорту Польши
Клубный чемпионат мира-2025 по футболу: расписание матчей и результаты
Татьяна Штерева, редактор раздела Стиль жизни
5 мин.

Международный день таможенника 2025: слова благодарности специалистам своего дела

День митника 2025 - привітання
Фото: Факти ICTV

25 июня в Украине отмечают Международный день таможенника 2025 — профессиональный праздник тех, кто стоит на защите экономической безопасности страны, борется с контрабандой, обеспечивает справедливую торговлю и соблюдение таможенного законодательства.

Это повод поблагодарить специалистов, работающих в стратегической сфере. Ведь именно таможенники первыми сталкиваются с рисками серого импорта, теневых схем и нарушений правил международной торговли.

Факты ICTV подготовили поздравления с Международным днем таможенника 2025 в картинках, стихах и прозе.

Сейчас смотрят

Международный день таможенника 2025 – поздравления в картинках

Те, кто хочет поблагодарить таможенников с помощью открытки, найдут здесь несколько красивых и точных идей.

День митника 2025 - привітання

Поздравления с Международным днем таможенника 2025 в картинках

День митника 2025 - привітання

Открытки к Международному дню таможенника 2025

День митника 2025 - привітання

С Международным днем таможенника – открытки

День митника 2025 - привітання

Картинки с поздравлением к Международному дню таможенника 2025

День митника 2025 - привітання

С Международным днем таможенника – лучшие поздравления

Международный день таможенника 2025 – поздравления в стихах

Контрабанда не проедет,
Нарушитель не пройдет,
Находясь за то в ответе,
Пост таможенник блюдет!

Мы, таможенник, ведь знаем —
Труд твой важный и большой!
И сегодня поздравляем
Мы тебя со всей душой!

***

Всех, кто служит на таможне,
Поздравляем мы сейчас,
Вы проводите досмотр
На границе каждый час,

Труд ваш был всегда в почете,
Вам желаем много сил
И хотим, чтоб каждый день вам
Только радость приносил!

***

С Днем таможенника вас
От души я поздравляю,
Только счастье на границе
Пропускать я пожелаю.

Пусть удача и богатство
Ваш кордон пересекают,
Силы, бодрость и здоровье
Никогда не иссякают.

Пусть нелегкая работа
Будет в радость вам всегда,
Стресс и нервные расстройства
Пусть не тронут никогда.

Международный день таможенника 2025 – поздравления в прозе

С Международным днем таможенника! Спасибо за вашу выдержку, внимательность и принципиальность. Пусть каждый день приносит уверенность в правильности выбранного пути, достойную оценку работы и мир в сердце!

***

Искренне поздравляем с профессиональным праздником! Ваша работа – это защита экономики, порядка и законов. Желаем сил, мудрости, здоровья и вдохновения в каждом новом вызове!

***

С праздником таможенника! Ваша служба может быть незаметна для граждан, но именно вы ежедневно боретесь с контрабандой и защищаете интересы государства. Желаем спокойных смен, достойной зарплаты и уважения общества!

***

Поздравляем с Международным днем таможенника! Пусть в работе будет меньше стрессов, в коллективе царит взаимопонимание, а в вашем ежедневном труде – порядок и результат!

***

С профессиональным праздником! Быть таможенником – значит принимать решения, которые влияют на всю страну. Желаем четкости в работе, поддержки в коллективе и тепла дома!

Читайте также
Таможенников будут проверять на добропорядочность раз в три года — постановление Кабмина
Кабмін

Связанные темы:

митна службаПоздравления с праздниками
Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Загрузка

Помилка в тексті
Помилка
Мы используем cookies
Соглашаюсь