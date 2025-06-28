Какой праздник 28 июня 2025 и почему не стоит ложиться спать слишком рано
В субботу, 28 июня, украинцы отмечают государственный праздник — День Конституции. Также на эту дату приходится ряд других праздников, в частности Международный день социального бизнеса, Международный день пирсинга, Международный день амброзии, Международный день осведомленности о сколиозе, Всемирный день против отказа от домашних животных, Всемирный день смурфиков и День молочного шоколада.
В церковном календаре сегодня — перенесение мощей святых бессребреников Кира и Иоанна. Больше о праздниках, именинах, приметах и запретах дня — далее в материале.
- Какой сегодня церковный праздник — 28 июня 2025 года
- Какой сегодня, 28 июня 2025 года, день в Украине
- Кто празднует день ангела 28 июня 2025 года
- Что нельзя делать 28 июня 2025 года
- Что можно делать сегодня
- Народные приметы на 28 июня 2025 года
Какой сегодня церковный праздник — 28 июня 2025 года
Православные верующие 28 июня чтят перенесение мощей святых бессребреников Кира и Иоанна.
Кир жил в III веке в египетском городе Александрии во времена правления императора Диоклетиана, жестокого гонителя христиан. Он был набожным врачом, который не брал никакого вознаграждения, а призывал людей не грешить. Впоследствии он поступил в монастырь в Арабии. Получил от Бога дар лечить больных молитвой.
Позже к нему присоединился бывший воин Иоанн, который принял крещение. За веру во Христа Кира и Иоанна посадили в тюрьму и жестоко мучили. Около 311 года их убили мечом. У мощей святых происходили многочисленные чудеса. Мощи Кира и Ивана покоятся в церкви святого Михаила в Мюнхене.
Какой сегодня, 28 июня 2025 года, день в Украине
В Украине 28 июня празднуют День Конституции — один из важнейших государственных праздников.
Именно в этот день в 1996 году Верховная Рада приняла Основной Закон, который закрепил суверенитет, территориальную целостность и демократические основы нашего государства. Этот праздник напоминает нам о важности верховенства права, свободы и справедливости.
Кто празднует день ангела 28 июня 2025 года
В этот день свои именины отмечают обладатели таких имен: Дмитрий, Иван, Константин, Мария и Юлиана. Поздравьте их теплыми словами или открыткой.
Что нельзя делать 28 июня 2025 года
В этот день нельзя ссориться, сквернословить, сплетничать, завидовать, быть жадным и проявлять равнодушие.
Народные приметы не советуют давать и брать деньги в долг, отказывать в помощи, а также играть свадьбу — брак будет непрочным. Также не рекомендуется ложиться спать слишком рано — может присниться кошмар.
Что можно делать сегодня
Сегодня можно заниматься домашними делами, работать на огороде и во дворе. День считается удачным для новых начинаний. Можно провести время с родными и друзьями, также не забудьте об отдыхе.
Народные приметы на 28 июня 2025 года
- Дождливый день — осень будет теплой.
- Черника начала созревать — уже можно косить рожь.
- Скот сбился в кучу — скоро будет непогода.
- Много шишек на сосне — будет щедрый урожай ячменя.