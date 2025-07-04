Какой праздник 4 июля 2025 и почему не стоит идти в гости с пустыми руками

В пятницу, 4 июля, в Украине отмечается День судебного эксперта и День Национальной полиции. Также на эту дату приходится День музыки в стиле кантри.

Православная церковь сегодня чтит память святителя Андрея Критского и преподобной Марфы. Больше о праздниках, именинах, приметах и запретах дня — далее в материале.

Какой сегодня церковный праздник — 4 июля 2025 года

Православные верующие сегодня чтят память святителя Андрея Критского. Он был архиепископом города Гортина на греческом острове Крит.

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Святой вел благочестивую жизнь, был сдержанный, покорный. Андрей Критский создавал христианские гимны, его считают одним из выдающихся церковных ораторов Византийской эпохи.

Также 4 июля церковь вспоминает преподобную Марфу, мать святого Симеона Столпника. Она посвятила свою жизнь служению Богу и милосердию к ближним. Марфа заботилась о бедных и больных, помогала всем, кто в этом нуждался.

Какой сегодня, 4 июля 2025 года, день в Украине

В Украине 4 июля отмечают День судебного эксперта. Профессиональный праздник установил президент Виктор Ющенко в 2009 году. Судебно-экспертная деятельность играет важную роль в обеспечении правосудия и защиты прав и свобод граждан.

Также в этот день празднуют День Национальной полиции. Именно 4 июля 2015 года первые патрульные полицейские приняли присягу на Софийской площади в Киеве. Ранее этот праздник отмечался 4 августа, дату изменили в 2018 году.

Кто празднует день ангела 4 июля 2025 года

День ангела 4 июля отмечают обладатели таких имен: Алексей, Андрей, Богдан, Дмитрий, Марк, Михаил, Николай, Федор, Александра, Анастасия, Мария, Марта, Ольга, Татьяна.

Не забудьте поздравить родных и знакомых с именинами и сказать им несколько теплых слов.

Что нельзя делать 4 июля 2025 года

Сегодня запрещено ссориться, сквернословить, сплетничать, завидовать, проявлять равнодушие.

Если собираетесь в гости 4 июля, то запрещено идти с пустыми руками. Обязательно возьмите что-то с собой, иначе жадность приведет к финансовым проблемам. Также запрещено покупать одежду или обувь — это к болезни.

Что можно делать сегодня

В этот день принято молиться святому Андрею и просить у него о щедром урожае овса. На стол обязательно готовили овсянку.

Сегодня можно заниматься домашними делами, работать во дворе и на огороде.

Народные приметы на 4 июля 2025 года

В лесу много ягод — зима будет холодной.

Грохочет — будет град.

Овес плохо растет — к небогатому урожаю.

Какая погода в этот день, такой она будет на Екатерины (28 июля).

Яркая радуга — к сильному дождю.

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