Какой праздник 5 июля 2025 и какие дела сегодня лучше не начинать
Сегодня, 5 июля, в Украине отмечают Международный день Днепра – главной водной артерии страны, которая на протяжении веков питает и дает нам вдохновение. Это повод не только вспомнить о его великой роли в нашей истории, но и обратить внимание на современные вызовы, которые стоят перед рекой.
В мире 5 июля поклонники практической канцелярии празднуют День механического карандаша, а работники, которые не знают покоя, – День трудоголика. Также на эту дату приходится День бикини. Кроме того, в первую субботу июля призывают выходить на свежий воздух по случаю Дня местных парков и объединяться ради общего благосостояния в Международный день кооперативов.
Православная церковь в этот день чтит память преподобного Афанасия Афонского – одного из самых почитаемых святых монахов.
Факты ICTV собрали все о важных событиях 5 июля. Узнайте, какие существуют приметы, что можно и нельзя делать в этот день, а также кто празднует именины.
- Какой сегодня церковный праздник – 5 июля 2025 года
- Какой сегодня, 5 июля 2025 года, день в Украине
- Кто празднует день ангела 5 июля 2025 года
- Что нельзя делать 5 июля 2025 года
- Что можно делать сегодня
- Народные приметы на 5 июля 2025 года
Какой сегодня церковный праздник – 5 июля 2025 года
В этот день православная церковь чтит память преподобного Афанасия Афонского – святого, который основал монашескую традицию на горе Афон. Именно он основал там первый и главный монастырь – Великую Лавру, которая и по сей день является духовным центром восточного христианства.
Жизнь преподобного Афанасия была полна аскезы, труда и испытаний. Некоторое время он провел на Кипре, но впоследствии вернулся на Афон и составил монастырский устав на основе учения Феодора Студита и Василия Великого. Афанасий Афонский считается чудотворцем, который исцелял и изгонял злых духов.
Преподобный погиб во время ремонтных работ в монастыре. По преданию, его нетленное тело чудесным образом не изменилось даже через несколько дней после смерти. Есть свидетельства, что из раны на его ноге во время погребения вытекла кровь – ее собирали монахи, получая исцеление.
Какой сегодня, 5 июля 2025 года, день в Украине
В Украине на эту дату приходится Международный день Днепра. Эта величественная, воспетая в стихах река веками питает украинские земли, объединяет регионы и формирует национальную идентичность. Этот день призван напомнить об экологических проблемах крупнейшей реки Украины и важности сохранения ее природного богатства.
Этот день также имеет важное военно-политическое значение для Украины. Ведь 5 июля 2014 года стало днем освобождения сразу двух стратегических городов Донецкой области – Славянска и Краматорска. После длительных боевых действий украинские военные выбили пророссийских боевиков из Славянска, подняв над городом государственный флаг. Почти одновременно был освобожден и Краматорск.
Кто празднует день ангела 5 июля 2025 года
День ангела 5 июля отмечают Афанасий, Василий, Сергей и Степан, а также Анна, Варвара, Елизавета.
Поздравьте своих родных, друзей и знакомых с праздником, чтобы небесные покровители оберегали их от всего злого и даровали силы на добрые дела.
Что нельзя делать 5 июля 2025 года
- Устраивать ссоры, конфликты или обсуждать других людей.
- Принимать важные решения или делать резкие шаги.
- Брать в руки острые предметы или начинать ремонт.
- Давать или брать деньги в долг, делать крупные покупки.
- Перегружать себя физическим трудом.
Что можно делать сегодня
5 июля свою энергию стоит направить на родных, дом и добрые дела. Проведите время с близкими, вспомните семейную историю, займитесь обустройством пространства — все, что закладывает основу будущего, сегодня будет иметь силу.
Это подходящий момент, чтобы начать новую традицию, восстановить отношения или сделать первый шаг к общему делу. День благоприятен для начала долгосрочных проектов, особенно тех, которые касаются семьи или поддержки других. Хорошо также заниматься благотворительностью, делиться ресурсами или просто помогать бескорыстно.
В деловой сфере поддерживается старт семейного бизнеса, подача заявки на регистрацию или запуск рекламы. Но важно помнить: хоть эмоции могут зашкаливать, именно внутреннее спокойствие и стабильность станут лучшей опорой.
Народные приметы на 5 июля 2025 года
- Роса утром – к ясной погоде, ее отсутствие – к дождю.
- Гроза в этот день – к хорошему урожаю овса.
- Днепр шумит – будет сильный ветер или буря.
- Лягушки громко квакают – к перемене погоды.
- Комары летают стаями – будет жаркий день.
- Радуга после дождя – к длительному потеплению.