Укр Рус
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Какой праздник 6 июля 2025 и почему стоит походить босиком по траве

свято 6 липня 2025 року
Фото: Unsplash

В воскресенье, 6 июля, отмечается День Военно-Морских Сил ВСУ, День работников морского и речного флота, Всемирный день поцелуев, Всемирный День кардиолога и Всемирный день борьбы с зоонозами.

Православная церковь сегодня чтит память преподобного Сисоя Великого. Больше о праздниках, именинах, приметах и запретах дня — далее в материале.

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