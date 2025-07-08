Церковный календарь на август 2025 года: когда Преображение и Успение Богородицы

Август в церковном календаре отмечен сразу несколькими важными датами.

В этом месяце верующие отмечают Преображение Господне, Успение Пресвятой Богородицы и Усекновение главы святого Иоанна Крестителя. Кроме больших праздников, на август приходится немало дней памяти святых и мучеников.

С сентября 2023 года Православная церковь Украины придерживается новоюлианского календаря, поэтому все даты указаны по новому стилю.

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Факты ICTV собрали для вас полный церковный календарь на август 2025 года – день за днем.

Церковные праздники в августе 2025 года

1 августа – перенесение Честного Креста, святых мучеников Макавейских;

2 августа – перенесение мощей святого первомученика Стефана;

3 августа – преподобных Исаакия, Далмата и Фавста;

4 августа – святых семи отроков Ефесских, преподобномученицы Евдокии;

5 августа – предпраздник Преображения, святого мученика Евсигния;

6 августа – Преображение Господне;

7 августа – преподобномученика Дометия;

8 августа – святого исповедника Эмилиана, святых мучеников Елевтерия и Леонида;

9 августа – святого апостола Матия;

10 августа – святого мученика Лаврентия, архидиакона;

11 августа – святого мученика Евпла;

12 августа – святых мучеников Фотия и Аникиты;

13 августа – отдание Преображения, святого преподобного Максима Исповедника;

14 августа – предпраздник Успения, перенесение мощей святого преподобного Феодосия Печерского;

15 августа – Успение Пресвятой Богородицы;

16 августа – Нерукотворного образа Господа Иисуса Христа, святого мученика Диомида;

17 августа – святого мученика Мирона;

18 августа – святых мучеников Флора и Лавра;

19 августа – святого мученика Андрея Стратилата и с ним других;

20 августа – святого пророка Самуила;

21 августа – святого апостола Фадея, святой мученицы Вассы;

22 августа – святых мучеников Агатоника, Севериан и других;

23 августа – отдание Успения, святого мученика Луппа, священномученика Иринея Лионского;

24 августа – священномученика Евтихия;

25 августа – святого апостола Тита, святого апостола Варфоломея;

26 августа – святых мучеников Андриана и Натальи;

27 августа – святого преподобного Пимена Великого;

28 августа – святого преподобного Моисея Мурина, святого Августина Иппонийского;

29 августа – Усекновение главы святого пророка Иоанна Крестителя;

30 августа – святителей Александра, Иоанна и Павла, патриархов Царьградских;

31 августа – Положение Пояса Пресвятой Богородицы.

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