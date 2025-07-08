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Церковный календарь на август 2025 года: когда Преображение и Успение Богородицы

Церковний календар
Фото: Факти ICTV

Август в церковном календаре отмечен сразу несколькими важными датами.

В этом месяце верующие отмечают Преображение Господне, Успение Пресвятой Богородицы и Усекновение главы святого Иоанна Крестителя. Кроме больших праздников, на август приходится немало дней памяти святых и мучеников.

С сентября 2023 года Православная церковь Украины придерживается новоюлианского календаря, поэтому все даты указаны по новому стилю.

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Факты ICTV собрали для вас полный церковный календарь на август 2025 года – день за днем.

Церковные праздники в августе 2025 года

  • 1 августа – перенесение Честного Креста, святых мучеников Макавейских;
  • 2 августа – перенесение мощей святого первомученика Стефана;
  • 3 августа – преподобных Исаакия, Далмата и Фавста;
  • 4 августа – святых семи отроков Ефесских, преподобномученицы Евдокии;
  • 5 августа – предпраздник Преображения, святого мученика Евсигния;
  • 6 августа – Преображение Господне;
  • 7 августа – преподобномученика Дометия;
  • 8 августа – святого исповедника Эмилиана, святых мучеников Елевтерия и Леонида;
  • 9 августа – святого апостола Матия;
  • 10 августа – святого мученика Лаврентия, архидиакона;
  • 11 августа – святого мученика Евпла;
  • 12 августа – святых мучеников Фотия и Аникиты;
  • 13 августа – отдание Преображения, святого преподобного Максима Исповедника;
  • 14 августа – предпраздник Успения, перенесение мощей святого преподобного Феодосия Печерского;
  • 15 августа – Успение Пресвятой Богородицы;
  • 16 августа – Нерукотворного образа Господа Иисуса Христа, святого мученика Диомида;
  • 17 августа – святого мученика Мирона;
  • 18 августа – святых мучеников Флора и Лавра;
  • 19 августа – святого мученика Андрея Стратилата и с ним других;
  • 20 августа – святого пророка Самуила;
  • 21 августа – святого апостола Фадея, святой мученицы Вассы;
  • 22 августа – святых мучеников Агатоника, Севериан и других;
  • 23 августа – отдание Успения, святого мученика Луппа, священномученика Иринея Лионского;
  • 24 августа – священномученика Евтихия;
  • 25 августа – святого апостола Тита, святого апостола Варфоломея;
  • 26 августа – святых мучеников Андриана и Натальи;
  • 27 августа – святого преподобного Пимена Великого;
  • 28 августа – святого преподобного Моисея Мурина, святого Августина Иппонийского;
  • 29 августа – Усекновение главы святого пророка Иоанна Крестителя;
  • 30 августа – святителей Александра, Иоанна и Павла, патриархов Царьградских;
  • 31 августа – Положение Пояса Пресвятой Богородицы.
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