Татьяна Штерева, редактор раздела Стиль жизни
4 мин.
Церковный календарь на август 2025 года: когда Преображение и Успение Богородицы
Август в церковном календаре отмечен сразу несколькими важными датами.
В этом месяце верующие отмечают Преображение Господне, Успение Пресвятой Богородицы и Усекновение главы святого Иоанна Крестителя. Кроме больших праздников, на август приходится немало дней памяти святых и мучеников.
С сентября 2023 года Православная церковь Украины придерживается новоюлианского календаря, поэтому все даты указаны по новому стилю.
Сейчас смотрят
Факты ICTV собрали для вас полный церковный календарь на август 2025 года – день за днем.
Церковные праздники в августе 2025 года
- 1 августа – перенесение Честного Креста, святых мучеников Макавейских;
- 2 августа – перенесение мощей святого первомученика Стефана;
- 3 августа – преподобных Исаакия, Далмата и Фавста;
- 4 августа – святых семи отроков Ефесских, преподобномученицы Евдокии;
- 5 августа – предпраздник Преображения, святого мученика Евсигния;
- 6 августа – Преображение Господне;
- 7 августа – преподобномученика Дометия;
- 8 августа – святого исповедника Эмилиана, святых мучеников Елевтерия и Леонида;
- 9 августа – святого апостола Матия;
- 10 августа – святого мученика Лаврентия, архидиакона;
- 11 августа – святого мученика Евпла;
- 12 августа – святых мучеников Фотия и Аникиты;
- 13 августа – отдание Преображения, святого преподобного Максима Исповедника;
- 14 августа – предпраздник Успения, перенесение мощей святого преподобного Феодосия Печерского;
- 15 августа – Успение Пресвятой Богородицы;
- 16 августа – Нерукотворного образа Господа Иисуса Христа, святого мученика Диомида;
- 17 августа – святого мученика Мирона;
- 18 августа – святых мучеников Флора и Лавра;
- 19 августа – святого мученика Андрея Стратилата и с ним других;
- 20 августа – святого пророка Самуила;
- 21 августа – святого апостола Фадея, святой мученицы Вассы;
- 22 августа – святых мучеников Агатоника, Севериан и других;
- 23 августа – отдание Успения, святого мученика Луппа, священномученика Иринея Лионского;
- 24 августа – священномученика Евтихия;
- 25 августа – святого апостола Тита, святого апостола Варфоломея;
- 26 августа – святых мучеников Андриана и Натальи;
- 27 августа – святого преподобного Пимена Великого;
- 28 августа – святого преподобного Моисея Мурина, святого Августина Иппонийского;
- 29 августа – Усекновение главы святого пророка Иоанна Крестителя;
- 30 августа – святителей Александра, Иоанна и Павла, патриархов Царьградских;
- 31 августа – Положение Пояса Пресвятой Богородицы.
Связанные темы:
Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.