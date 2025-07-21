Какой праздник 21 июля 2025 года и почему не стоит торопиться в этот день

Сегодня, 21 июля, в мире отмечают сразу два интересных события – Международный день нездоровой пищи и Всемирный день Обнимите своих детей.

Первое дает повод отойти от диет и порадовать себя чем-то вкусным, второе – напоминает о силе родительских объятий и важности эмоциональной близости с детьми.

Православные христиане в этот день почитают Всех святых украинского народа, преподобных Симеона и Иоанна и пророка Иезекииля.

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Факты ICTV собрали все важные события 21 июля – узнайте, что можно и нельзя делать в этот день, какие приметы бытуют в народе и кто празднует именины.

Какой сегодня церковный праздник — 21 июля 2025 года

Кто празднует день ангела 21 июля 2025 года

Что нельзя делать 21 июля 2025 года

Что можно делать сегодня

Народные приметы на 21 июля 2025 года

Какой сегодня церковный праздник — 21 июля 2025 года

В этот день православная церковь чтит Всех святых украинского народа, а также преподобных Симеона и Иоанна Эдесских и святого пророка Иезекииля.

День Всех святых украинского народа призван почтить память всех подвижников христианства, которые жили на украинских землях – от первых крестителей Руси до мучеников более позднего времени. Это день духовного единства поколений, которые творили историю украинской церкви.

Преподобные Симеон и Иван, которых также вспоминают сегодня, жили в VI веке в сирийском городе Эдесса. Симеон избрал путь юродивого ради Христа: отказался от спокойной монашеской жизни, чтобы через свое притворное «безумие» донести Евангелие до людей. Его друг Иоанн добровольно последовал за ним и стал его верным спутником и помощником во всем.

Пророк Иезекииль – один из четырех великих ветхозаветных пророков. Он жил во время Вавилонского плена и предсказал разрушение Иерусалима и духовное возрождение Израиля. Его книга содержит образы и пророчества, ставших основой для многих христианских символов, в частности, знаменитое видение о поле сухих костей, которые ожили.

Кто празднует день ангела 21 июля 2025 года

Именины в этот день отмечают Георгий, Евгений, Иван, Петр, Роман, Семен, Федор и Анна.

Поздравьте близких и знакомых, которые носят эти имена, теплыми словами, чтобы небесный покровитель не оставлял их.

Что нельзя делать 21 июля 2025 года

В этот день не стоит спешить или начинать новые дела – все, сделанное в спешке или под влиянием эмоций, может быстро потерять смысл. Астрологи рекомендуют избегать суеты, конфликтов и чрезмерной активности.

В народе считалось, что в этот день нельзя работать с острым инструментом.

Не следует переедать или употреблять тяжелую пищу, особенно мясные и жареные блюда. Лучшая еда дня – творог.

Не рекомендуется пить много жидкости или принимать лекарства без крайней необходимости.

Также в этот день лучше воздержаться от длительных публичных выступлений и шумных встреч.

По народному поверью, нельзя оставлять в доме грязную посуду, потому что неделя будет «грязной».

Что можно делать сегодня

21 июля — это день покоя, завершения и очищения. Лучше всего посвятить его отдыху, домашней работе, интуитивному планированию и общению с близкими. Хорошо проводить очистительные процедуры, особенно с водой: душ, ванна, посещение бани.

День благоприятен для поездок, коротких путешествий, переездов и даже торговых или судебных дел, при условии, что они не импульсивны, а хорошо обдуманы.

Можно заниматься внутренним развитием: читать, медитировать, записывать идеи, работать с собственной интуицией. Сны, увиденные этой ночью, могут быть вещими.

Если у вас есть незавершенные дела – это отличный день, чтобы наконец поставить точку.

Народные приметы на 21 июля 2025 года

Дождь в этот день – осень будет затяжной, с частыми осадками.

Если ночь прохладная, а утро туманное, ждите теплой погоды в ближайшие дни.

Пчелы утром вылетают дружно и активно – день будет жарким.

Затяжной закат солнца – к перемене погоды.

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