Какой праздник 21 июля 2025 года и почему не стоит торопиться в этот день
Сегодня, 21 июля, в мире отмечают сразу два интересных события – Международный день нездоровой пищи и Всемирный день Обнимите своих детей.
Первое дает повод отойти от диет и порадовать себя чем-то вкусным, второе – напоминает о силе родительских объятий и важности эмоциональной близости с детьми.
Православные христиане в этот день почитают Всех святых украинского народа, преподобных Симеона и Иоанна и пророка Иезекииля.
Факты ICTV собрали все важные события 21 июля – узнайте, что можно и нельзя делать в этот день, какие приметы бытуют в народе и кто празднует именины.
- Какой сегодня церковный праздник — 21 июля 2025 года
- Кто празднует день ангела 21 июля 2025 года
- Что нельзя делать 21 июля 2025 года
- Что можно делать сегодня
- Народные приметы на 21 июля 2025 года
Какой сегодня церковный праздник — 21 июля 2025 года
В этот день православная церковь чтит Всех святых украинского народа, а также преподобных Симеона и Иоанна Эдесских и святого пророка Иезекииля.
День Всех святых украинского народа призван почтить память всех подвижников христианства, которые жили на украинских землях – от первых крестителей Руси до мучеников более позднего времени. Это день духовного единства поколений, которые творили историю украинской церкви.
Преподобные Симеон и Иван, которых также вспоминают сегодня, жили в VI веке в сирийском городе Эдесса. Симеон избрал путь юродивого ради Христа: отказался от спокойной монашеской жизни, чтобы через свое притворное «безумие» донести Евангелие до людей. Его друг Иоанн добровольно последовал за ним и стал его верным спутником и помощником во всем.
Пророк Иезекииль – один из четырех великих ветхозаветных пророков. Он жил во время Вавилонского плена и предсказал разрушение Иерусалима и духовное возрождение Израиля. Его книга содержит образы и пророчества, ставших основой для многих христианских символов, в частности, знаменитое видение о поле сухих костей, которые ожили.
Кто празднует день ангела 21 июля 2025 года
Именины в этот день отмечают Георгий, Евгений, Иван, Петр, Роман, Семен, Федор и Анна.
Поздравьте близких и знакомых, которые носят эти имена, теплыми словами, чтобы небесный покровитель не оставлял их.
Что нельзя делать 21 июля 2025 года
В этот день не стоит спешить или начинать новые дела – все, сделанное в спешке или под влиянием эмоций, может быстро потерять смысл. Астрологи рекомендуют избегать суеты, конфликтов и чрезмерной активности.
- В народе считалось, что в этот день нельзя работать с острым инструментом.
- Не следует переедать или употреблять тяжелую пищу, особенно мясные и жареные блюда. Лучшая еда дня – творог.
- Не рекомендуется пить много жидкости или принимать лекарства без крайней необходимости.
- Также в этот день лучше воздержаться от длительных публичных выступлений и шумных встреч.
- По народному поверью, нельзя оставлять в доме грязную посуду, потому что неделя будет «грязной».
Что можно делать сегодня
21 июля — это день покоя, завершения и очищения. Лучше всего посвятить его отдыху, домашней работе, интуитивному планированию и общению с близкими. Хорошо проводить очистительные процедуры, особенно с водой: душ, ванна, посещение бани.
День благоприятен для поездок, коротких путешествий, переездов и даже торговых или судебных дел, при условии, что они не импульсивны, а хорошо обдуманы.
Можно заниматься внутренним развитием: читать, медитировать, записывать идеи, работать с собственной интуицией. Сны, увиденные этой ночью, могут быть вещими.
Если у вас есть незавершенные дела – это отличный день, чтобы наконец поставить точку.
Народные приметы на 21 июля 2025 года
- Дождь в этот день – осень будет затяжной, с частыми осадками.
- Если ночь прохладная, а утро туманное, ждите теплой погоды в ближайшие дни.
- Пчелы утром вылетают дружно и активно – день будет жарким.
- Затяжной закат солнца – к перемене погоды.