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Какой праздник 23 июля 2025 года и как стабилизировать внутреннее состояние

яке свято 23 липня 2025
Фото: Pexels

Сегодня, 23 июля, верующие чтят память святых мучеников Трофима, Феофила и их сподвижников – христиан, пострадавших за веру в первые века гонений.

На международном уровне этот день посвящен сразу двум важным темам. Всемирный день синдрома Шегрена призван повысить осведомленность о сложном аутоиммунном заболевании, которое часто остается незамеченным.

Всемирный день китов и дельфинов напоминает о красоте и уязвимости морских млекопитающих, которые нуждаются в нашей защите и уважительном отношении к океанам.

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Факты ICTV собрали все важные события 23 июля – узнавайте, что можно и нельзя делать в этот день, какие существуют народные приметы и кто празднует день ангела.

Какой сегодня церковный праздник – 23 июля 2025 года

В этот день православные христиане чтят память святых мучеников Трофима, Феофила и других пострадавших за веру в III веке. Они погибли в Ликии (территория современной Турции) во время гонений на христиан, инициированных императором Декием.

Трофим и Феофил открыто исповедовали христианство и подверглись жестоким пыткам за отказ отречься от веры. Вместе с ними мученическую смерть приняли и другие христиане – Доримедонт, Сатурнин и Евкарпий.

Кто празднует день ангела 23 июля 2025 года

Именины 23 июля отмечают обладатели имен Андрей, Виталий, Трофим, Федор и Анна.

Не забудьте поздравить друзей, родных или коллег, которые носят одно из этих имен, и пожелать им крепкого здоровья, радости и благословения.

Что нельзя делать 23 июля 2025 года

  • Ругаться, ссориться и злословить – это может навлечь болезни и неприятности.
  • Отказывать в помощи тем, кто в ней нуждается.
  • Долго спать – утром лучше встать до восхода солнца, иначе день будет вялым.
  • Ломать ветки калины.
  • Одиноким мужчинам не стоит ходить в лес – по народным поверьям, там активизируется нечистая сила.
  • Проводить любые финансовые операции.
  • Принимать важные решения.

Что можно делать сегодня

Это день, связанный со стихией воды, поэтому полезно находиться вблизи реки, озера или моря, купаться и отдыхать у воды – при условии теплой погоды. Хорошо проводить очистительные процедуры, медитировать и прислушиваться к интуиции.

Благоприятно заниматься коллективными делами, планировать смелые проекты, помогать другим людям. Можно свататься или планировать свадьбу – это сулит гармоничный союз. Также рекомендуется убирать дома, создавая уют – это поможет стабилизировать внутреннее состояние.

День подходит для отдыха, восстановления энергии и духовных практик. Стрижка в этот день считается благоприятной – она привлекает радость и счастье.

Народные приметы на 23 июля 2025 года

Ясная, жаркая погода – к теплой осени и мягкой зиме.
Облачно без дождя – к пасмурной осени.
Если идет дождь – продлится 40 дней или будет богатый урожай.
Ночная гроза – к потеплению и грибному сезону.
Пауки прячутся в паутине – жди перемен в погоде.
Радуга утром – к сильному ветру.

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