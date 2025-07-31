День молодежи в 2025 году: история, дата празднования и традиции

День молодежи — это повод обратить внимание на поколение, которое сейчас формирует будущее страны. Речь идет не только о студентах, а обо всех активных молодых людях, которые работают, учатся, занимаются волонтерством или ведут собственное дело.

Факты ICTV узнавали, когда День молодежи в 2025 году и как его будут праздновать.

День молодежи: дата в 2025 году

День молодежи 2025 в Украине отмечается 12 августа. Это официальная дата, установленная в соответствии с международным календарем, и она не меняется из года в год.

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Ранее в Украине День молодежи приходился на последнее воскресенье июня. Но с 2022 года празднование перенесли на 12 августа (Указ Президента Украины №333/2021), чтобы согласовать его с Международным днем молодежи, который введен ООН. Таким образом, в 2025 году украинцы празднуют День молодежи во вторник, 12 августа.

Что означает праздник День молодежи и какие традиции

Формальных традиций у этого праздника немного, но есть несколько общих вещей, которые повторяются из года в год.

День молодежи, традиции празднования:

В частности это открытые мероприятия, такие как концерты, лекции, форумы и квесты, которые проводят местные общины, вузы или общественные организации.

Обсуждение проблем молодежи. Это темы занятости, образования, эмиграции и участия в политике.

Награждение активных молодых людей за волонтерство, спортивные достижения или инициативы в общинах.

Как будут праздновать День молодежи в 2025 году

По информации Львовского городского совета, в этом году Львов, который стал Молодежной столицей Европы 2025, готовит масштабное празднование Дня молодежи, которое продлится целых три дня, с 9 по 12 августа. И это не просто традиционный праздник, а настоящий марафон событий, которые пройдут не только во Львове, но и в Киеве.

9 августа — День лидеров и фестиваль в Шевченковском гаю

Первый день откроется церемонией награждения Смелые 2025, которая чествует молодых людей, которые проявили себя в сложных обстоятельствах. Это волонтеры, активисты, новаторы. Затем в Шевченковском гаю развернется большой молодежный фестиваль: музыка, творческие мастер-классы, интерактивы и просто живое общение. Вход бесплатный.

Также в этот день состоится спидфрендинг. Это короткие неформальные разговоры молодежи с чиновниками и политиками, чтобы услышать друг друга без посредников.

10 августа — День спорта и духовности

Второй день объединит спорт и духовные ценности. Утром пройдет первая молодежная литургия под открытым небом в Митрополичьих садах и это новая традиция для Львова. Там же откроют памятник, который символизирует стремление молодежи менять мир.

Вечером на стадионе Украина состоится товарищеский футбольный матч между молодежными командами, а для зрителей нетворкинг и возможность познакомиться с новыми людьми и обменяться идеями.

12 августа — Украинский молодежный форум в Киеве

Нынешний День молодежи завершается в столице, где состоится масштабный молодежный форум и главная платформа для диалога активной молодежи со всей страны. Львовская молодежь, как Молодежная столица Европы, приобщается к организации, чтобы поделиться своим опытом и вместе формировать будущую молодежную политику.

В 2018 году Львов стал Молодежной столицей Украины, поэтому с тех пор здесь открыли молодежные центры, провели крупные фестивали и создали активную сеть поддержки молодежи. Этот опыт помог Львову получить титул Молодежной столицы Европы 2025.

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