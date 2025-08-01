Пасха — это один из главных праздников в христианстве, который чествует Воскресение Иисуса Христа, символизируя победу жизни над смертью и надежду на обновление.

В отличие от Рождества, дата которого является постоянной (25 декабря по григорианскому календарю или 7 января по юлианскому), день празднования Пасхи меняется каждый год. Это связано с астрономическими факторами, а именно с фазами Луны и датой весеннего равноденствия.

В связи с этим Пасха может приходиться на любое воскресенье в период между концом марта и началом мая. Факты ICTV узнавали, какого числа Пасха в 2026 году.

Как вычисляется дата Пасхи

Традиция определения даты Пасхи имеет свои истоки еще в IV веке. В 325 году, во время Первого Вселенского собора, было принято решение праздновать Пасху в первое воскресенье после первого полнолуния, которое наступает после дня весеннего равноденствия (21 марта). Это правило стало основой для дальнейших расчетов.

Ранее дату ежегодно определял Александрийский патриарх и передавал ее в Рим. Однако со временем единое вычисление было утрачено, и теперь восточные (православные) и западные (католические) церкви пользуются разными системами определения, ведь у них разные календари.

Почему православная и католическая Пасха часто не совпадают

Расхождение в датах связано с тем, что в XVI веке католическая церковь перешла на григорианский календарь. Православная же церковь осталась на юлианском календаре.

Это привело к тому, что католики рассчитывают дату Пасхи по григорианской пасхалии, а православные по более старой александрийской. И хотя иногда вычисления совпадают, обычно православная и католическая Пасха приходятся на разные дни.

Когда празднуют Пасху в 2026 году

В 2025 году дата празднования Пасхи для православных и католиков совпала, так что обе конфессии отмечали этот праздник 20 апреля. Последний раз подобное совпадение происходило в 2017 году, а в следующий раз оно ожидается в 2028-м.

В 2026 году даты празднования разойдутся:

Православную Пасху в 2026 году будут отмечать 12 апреля.

Католическая Пасха в 2026 году приходится на 5 апреля.

Несмотря на календарные разногласия, суть Пасхи остается общей для всех христиан. Это день, который чтит воскресение Христа, дарит надежду на духовное обновление и объединяет семьи в атмосфере радости, мира и любви.

