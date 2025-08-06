Когда Яблочный Спас 2025: дата, традиции и приметы
В августе православные христиане традиционно отмечают Яблочный Спас. Это событие сочетает в себе церковный праздник Преображения Господня и народные обычаи, связанные со сбором урожая.
В церквях в этот день освящают дары природы: яблоки, сливы, груши, жнивные венки, пчелиные соты и т.д. А для многих украинских семей это повод собраться вместе за праздничным столом.
Когда отмечают Яблочный Спас в 2025 году и что принято делать в день праздника — читайте далее в материале.
Яблочный Спас 2025 — дата и традиции
По новоюлианскому календарю Яблочный Спас отмечается 6 августа. В этом году праздник выпадает на среду.
В этот день церковь вспоминает библейское событие — Преображение Господне, когда Иисус Христос показал свою божественную сущность перед тремя апостолами на горе Фавор, чтобы укрепить их веру.
В народной традиции Яблочный Спас символизирует начало сбора осеннего урожая. Поэтому главной традицией праздника является освящение новых плодов. Верующие приносят в церковь корзины с яблоками, грушами, сливами, виноградом, медом и другими фруктами и овощами.
Несмотря на то, что празднование Преображения Господня приходится на время довольно строгого Успенского поста, этот праздник для верующих является радостным и торжественным. На Яблочный Спас принято собираться в кругу родных и близких.
На праздник запекают яблоки или используют их в качестве начинки для пирогов, вареников, блинов и т. д. В народе верили, что яблоки, съеденные на Яблочный Спас, приносят здоровье и достаток.
В этот день верующие благодарят Бога за урожай и просят благословения на осень. Также в день Яблочного Спаса стоит делиться освященными плодами с нуждающимися.
Приметы Яблочного Спаса
В народе Яблочный Спас называют днем встречи осени и преображения природы. Народные приметы гласят, что 6 августа можно предсказать погоду на следующий сезон.
- Солнечный и безоблачный день — осень будет сухой.
- Дожди — осенью тоже часто будет дождь.
- Жарко — к морозной зиме.
- Какая погода 6 августа, такой и будет на Покрову.