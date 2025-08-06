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Когда Яблочный Спас 2025: дата, традиции и приметы

Яблучний Спас: дата, традиції і прикмети
Фото: Факти ICTV

В августе православные христиане традиционно отмечают Яблочный Спас. Это событие сочетает в себе церковный праздник Преображения Господня и народные обычаи, связанные со сбором урожая.

В церквях в этот день освящают дары природы: яблоки, сливы, груши, жнивные венки, пчелиные соты и т.д. А для многих украинских семей это повод собраться вместе за праздничным столом.

Когда отмечают Яблочный Спас в 2025 году и что принято делать в день праздника — читайте далее в материале.

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Яблочный Спас 2025 — дата и традиции

По новоюлианскому календарю Яблочный Спас отмечается 6 августа. В этом году праздник выпадает на среду.

В этот день церковь вспоминает библейское событие — Преображение Господне, когда Иисус Христос показал свою божественную сущность перед тремя апостолами на горе Фавор, чтобы укрепить их веру.

В народной традиции Яблочный Спас символизирует начало сбора осеннего урожая. Поэтому главной традицией праздника является освящение новых плодов. Верующие приносят в церковь корзины с яблоками, грушами, сливами, виноградом, медом и другими фруктами и овощами.

Несмотря на то, что празднование Преображения Господня приходится на время довольно строгого Успенского поста, этот праздник для верующих является радостным и торжественным. На Яблочный Спас принято собираться в кругу родных и близких.

На праздник запекают яблоки или используют их в качестве начинки для пирогов, вареников, блинов и т. д. В народе верили, что яблоки, съеденные на Яблочный Спас, приносят здоровье и достаток.

В этот день верующие благодарят Бога за урожай и просят благословения на осень. Также в день Яблочного Спаса стоит делиться освященными плодами с нуждающимися.

Приметы Яблочного Спаса

В народе Яблочный Спас называют днем встречи осени и преображения природы. Народные приметы гласят, что 6 августа можно предсказать погоду на следующий сезон.

  • Солнечный и безоблачный день — осень будет сухой.
  • Дожди — осенью тоже часто будет дождь.
  • Жарко — к морозной зиме.
  • Какая погода 6 августа, такой и будет на Покрову.
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