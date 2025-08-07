Какой праздник 7 августа 2025 года и кого нельзя обижать

Сегодня, 7 августа, в мире отмечают День особенно бессмысленной упаковки. Это экологическая инициатива, призывающая к рациональному использованию ресурсов. Также празднуют День профессионального спикера – тех, кто умеет вдохновлять словом и смело выходит к аудитории.

В Украине верующие в этот день чтят память святого преподобномученика Дометия, а также преподобного Пимена Печерского.

Факты ICTV собрали все важные события 7 августа – узнавайте, какие есть народные приметы, что можно и нельзя делать в этот день, и кто празднует день ангела.

Какой сегодня церковный праздник – 7 августа 2025 года

В этот день православные христиане чтят память двух подвижников – преподобного Пимена Печерского и святого преподобномученика Дометия.

Преподобный Пимен Печерский жил в XI веке и был примером великого терпения и духовной силы. С детства парализованный, он не просил у Бога исцеления, а наоборот – молился о продолжении страданий, чтобы через них обрести спасение.

Более 20 лет он провел в лежачем состоянии, не имея возможности самостоятельно себя обслуживать. Несмотря на равнодушие окружающих, Пимен не роптал и молился за тех, кто ухаживает за больными.

Святой Дометий был родом из Персии и принял христианство во времена правления Константина Великого. После крещения он стал монахом и вел аскетическую жизнь, уединившись в горной пещере. Его молитвы и чудеса исцеления обратили многих к вере.

Позже Дометий вместе с двумя учениками принял мученическую смерть – их забросали камнями по приказу Юлиана Отступника.

Кто празднует день ангела 7 августа 2025 года

Именины сегодня отмечают мужчины и мальчики с именами Антон, Афанасий, Василий, Дмитрий, Иван, Михаил, Александр, Алексей и Петр.

Поздравьте родных, друзей или коллег с днем ангела – доброе слово и искренние пожелания всегда уместны.

Что нельзя делать 7 августа 2025 года

Работать долго за компьютером, читать или смотреть телевизор – в этот день глаза очень уязвимы.

Курить, а также слишком часто смотреть в зеркало.

Обижать аистов – это считается плохой приметой.

Вечером выходить из дома – по народным представлениям, это может навлечь болезнь.

Употреблять мясо и алкоголь.

Быть равнодушными к близким.

Что можно делать сегодня

7 августа – день поиска истины, внутренней работы над собой и борьбы с негативными чертами характера. Это благоприятный период для самосовершенствования, развития хобби, новых начинаний и формирования полезных привычек.

Сегодня стоит обратить внимание на качество пищи: ешьте только свежее, желательно именно то, что вам нравится. День способствует порядку и логике – идеально подойдет для организации рабочего пространства, наведения порядка в документах или вещах.

Также благоприятно подстричь волосы – это сулит улучшение материального положения, одобрение от руководства и общую активизацию успеха в карьере.

Народные приметы на 7 августа 2025 года

Утренний туман быстро исчезает – к хорошей погоде.

Аисты готовятся к отлету – осень будет ранней.

Пауки спрятались – будет непогода.

Яркое солнце на рассвете – к дождю.

Радуга вечером – к теплу.

Идет дождь – остаток лета будет дождливым.

