Церковный календарь на сентябрь 2025: когда Рождество Богородицы и Воздвижение
Сентябрь в церковном календаре начинает новый литургический год. Уже в первые дни месяца верующие чествуют Рождество Пресвятой Богородицы, а затем – Воздвижение Честного Креста Господня. Эти праздники относятся к двунадесятым и имеют особое значение для православных христиан.
Кроме больших праздников, первый месяц осени насыщен днями памяти святых, мучеников и праведников. Традиционно, все даты поданы по новоюлианскому календарю, которого с сентября 2023 года придерживается Православная Церковь Украины. К слову, именно сейчас истекает двухлетний срок, который был дан приходам на переход.
Факты ICTV собрали полный церковный календарь на сентябрь 2025 года – день за днем.
Церковные праздники в сентябре 2025 года
- 1 сентября – начало церковного года, святого Симеона Столпника и матери его;
- 2 сентября – святого мученика Маманта, преподобного Иоанна Посника, патриарха Царьградского;
- 3 сентября – священномученика Антима, епископа Никомидийского, преподобного Феоктиста;
- 4 сентября – священномученика Вавилы, епископа Антиохийского, пророка Моисея Боговидца;
- 5 сентября – пророка Захарии, отца святого Иоанна Крестителя;
- 6 сентября – Чудо архангела Михаила в Хонах, святых мучеников Евдоксия и сопутствующих ему;
- 7 сентября – предпраздник Рождества Пресвятой Богородицы, святого мученика Созонта;
- 8 сентября – Рождество Пресвятой Богородицы;
- 9 сентября – предпраздник Воздвижения, святых праведных Иоакима и Анны, мученика Северияна;
- 10 сентября – предпраздник Воздвижения, святых мучениц Минодоры, Митродоры и Нимфодоры;
- 11 сентября – преподобной Феодоры Александрийской;
- 12 сентября – ведение Рождества Пресвятой Богородицы, священномученика Автонома;
- 13 сентября – предпраздник Воздвижения, священномученика Корнилия;
- 14 сентября – Воздвижение Честного и Животворящего Креста Господня (пост);
- 15 сентября – великомученика Никиты;
- 16 сентября – великомученицы Евфимии;
- 17 сентября – святых мучениц Софии, Веры, Надежды и Любови;
- 18 сентября – преподобного Евмения, епископа Гортинского;
- 19 сентября – мучеников Трофима, Савватия и Доримедонта;
- 20 сентября – великомученика Евстратия и с ним других, мучеников Михаила и Феодора (Черниговских);
- 21 сентября – празднование Воздвижения, апостола Кондратия;
- 22 сентября – священномученика Фоки, пророка Ионы;
- 23 сентября – зачатие святого Иоанна Крестителя;
- 24 сентября – первомученицы и равноапостольной Феклы;
- 25 сентября – преподобной Евфросинии;
- 26 сентября – апостола и евангелиста Иоанна Богослова;
- 27 сентября – мучеников Калистрата и жены его, преподобного Нила Гротаферского;
- 28 сентября – исповедника Харитона, святого Вячеслава;
- 29 сентября – преподобного Кирияка, отшельника;
- 30 сентября – священномученика Григория, епископа Великой Армении.
