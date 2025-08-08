Укр Рус
Церковный календарь на сентябрь 2025: когда Рождество Богородицы и Воздвижение

церковний календар на вересень 2025
Фото: Pexels

Сентябрь в церковном календаре начинает новый литургический год. Уже в первые дни месяца верующие чествуют Рождество Пресвятой Богородицы, а затем – Воздвижение Честного Креста Господня. Эти праздники относятся к двунадесятым и имеют особое значение для православных христиан.

Кроме больших праздников, первый месяц осени насыщен днями памяти святых, мучеников и праведников. Традиционно, все даты поданы по новоюлианскому календарю, которого с сентября 2023 года придерживается Православная Церковь Украины. К слову, именно сейчас истекает двухлетний срок, который был дан приходам на переход.

Факты ICTV собрали полный церковный календарь на сентябрь 2025 года – день за днем.

Церковные праздники в сентябре 2025 года

  • 1 сентября – начало церковного года, святого Симеона Столпника и матери его;
  • 2 сентября – святого мученика Маманта, преподобного Иоанна Посника, патриарха Царьградского;
  • 3 сентября – священномученика Антима, епископа Никомидийского, преподобного Феоктиста;
  • 4 сентября – священномученика Вавилы, епископа Антиохийского, пророка Моисея Боговидца;
  • 5 сентября – пророка Захарии, отца святого Иоанна Крестителя;
  • 6 сентября – Чудо архангела Михаила в Хонах, святых мучеников Евдоксия и сопутствующих ему;
  • 7 сентября – предпраздник Рождества Пресвятой Богородицы, святого мученика Созонта;
  • 8 сентября – Рождество Пресвятой Богородицы;
  • 9 сентября – предпраздник Воздвижения, святых праведных Иоакима и Анны, мученика Северияна;
  • 10 сентября – предпраздник Воздвижения, святых мучениц Минодоры, Митродоры и Нимфодоры;
  • 11 сентября – преподобной Феодоры Александрийской;
  • 12 сентября – ведение Рождества Пресвятой Богородицы, священномученика Автонома;
  • 13 сентября – предпраздник Воздвижения, священномученика Корнилия;
  • 14 сентября – Воздвижение Честного и Животворящего Креста Господня (пост);
  • 15 сентября – великомученика Никиты;
  • 16 сентября – великомученицы Евфимии;
  • 17 сентября – святых мучениц Софии, Веры, Надежды и Любови;
  • 18 сентября – преподобного Евмения, епископа Гортинского;
  • 19 сентября – мучеников Трофима, Савватия и Доримедонта;
  • 20 сентября – великомученика Евстратия и с ним других, мучеников Михаила и Феодора (Черниговских);
  • 21 сентября – празднование Воздвижения, апостола Кондратия;
  • 22 сентября – священномученика Фоки, пророка Ионы;
  • 23 сентября – зачатие святого Иоанна Крестителя;
  • 24 сентября – первомученицы и равноапостольной Феклы;
  • 25 сентября – преподобной Евфросинии;
  • 26 сентября – апостола и евангелиста Иоанна Богослова;
  • 27 сентября – мучеников Калистрата и жены его, преподобного Нила Гротаферского;
  • 28 сентября – исповедника Харитона, святого Вячеслава;
  • 29 сентября – преподобного Кирияка, отшельника;
  • 30 сентября – священномученика Григория, епископа Великой Армении.
Церковний календар

