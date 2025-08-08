Какой праздник 8 августа 2025 и почему стоит пригласить домой гостей

В пятницу, 8 августа, отмечается День войск связи Вооруженных сил Украины. Также на эту дату приходится День альпиниста, Международный день офтальмологии, Международный день кота, Международный день бесконечности, День цифрового кочевника и Международный день альянсов.

Православная церковь сегодня чтит память исповедника Эмилиана, епископа Кизицкого. Больше о праздниках, именинах, приметах и запретах дня — читайте далее в материале.

Какой сегодня церковный праздник – 8 августа 2025 года

Православные верующие 8 августа вспоминают святого исповедника Эмилиана. Он был епископом города Кизика в первой половине XI века при правлении византийского императора Льва V Армянина, который издал эдикт, запрещающий почитание святых образов.

Эмилиан смело защищал иконопочитание, заявляя, что этот вопрос может обсуждаться только в Церкви духовными лицами, а не в царском дворце. В 815 году святого Эмилиана сослали в тюрьму за православную веру, где впоследствии он и умер.

Какой сегодня, 8 августа 2025 года, день в Украине

В Украине 8 августа — День войск связи Вооруженных сил Украины. Праздник был установлен, “учитывая заслуги войск связи в укреплении обороноспособности государства”, согласно указу президента от 1 февраля 2000 года.

Дата была выбрана не случайно. Именно 8 августа 1920 года в Киеве на базе бывшего Константиновского юнкерского военного училища началась подготовка военных связистов.

Кто празднует день ангела 8 августа 2025 года

С именинами сегодня стоит поздравить обладателей таких имен: Герман, Григорий, Емельян, Иосиф, Леонид, Мирон, Моисей, Николай, Федор.

Пожелайте им крепкого здоровья, благополучия, гармонии в душе и побольше ярких эмоций в жизни.

Что нельзя делать 8 августа 2025 года

В этот день под запретом ссоры, сквернословие, сплетни, зависть, лень, равнодушие и жестокость. Народные приметы не советуют сегодня брать в руки очень острые ножи, топор, косу, молоток — есть риск пораниться.

Не стоит жаловаться на судьбу — все хорошее уйдет из жизни. До 15 августа продолжается Успенский пост, поэтому сегодня нельзя есть продукты животного происхождения.

Что можно делать сегодня

В этот день принято ходить в лес за ягодами и грибами. Также в дом обязательно приглашали гостей. Существовало поверье, что чем больше людей соберется в доме, тем больше в нем будет счастья.

Согласно лунному календарю, 8 августа подходит для самоанализа, очищения пространства, отдыха и сохранения энергии. Сегодня лучше не начинать новые дела, не идти на риск, не принимать решений на эмоциях.

Народные приметы на 8 августа 2025 года

Много ягод рябины — к ранним заморозкам.

Утром иней — к щедрому урожаю в следующем году.

Ясная погода — к солнечному и теплому сентябрю.

Дожди — такая погода будет до бабьего лета.

