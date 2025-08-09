Какой праздник 9 августа 2025 года и почему наши предки в этот день не ходили в лес
Сегодня, 9 августа, верующие чтят память святого апостола Матфея – одного из двенадцати учеников Иисуса Христа, который принес христианское учение в далекий Эфиопский край.
В мире отмечают День держания за руку, Международный день коренных народов мира, Всемирный день книголюбов и Международный день коворкинга.
Факты ICTV собрали все важные события 9 августа – читайте, какие приметы существуют на этот день, что можно и нельзя делать, а также кто празднует день ангела.
Какой сегодня церковный праздник – 9 августа 2025 года
Православная церковь чтит память святого апостола Матфея – одного из ближайших учеников Иисуса Христа.
Святой Матфей родился в Вифлееме и с детства изучал священные книги в Иерусалиме под опекой Симеона Богоприимца. Вел добродетельную жизнь, постоянно молился и стремился к духовному росту.
Когда Христос собрал учеников и начал проповедовать, Матфей вошел в число 70 меньших апостолов. После Вознесения Спасителя он был избран вместо Иуды одним из двенадцати апостолов.
Матфей проповедовал в Иудее, а затем среди язычников в Эфиопии и Персии. По разным источникам, он либо погиб мученической смертью в Эфиопии, либо мирно скончался в глубокой старости. Точное место его захоронения неизвестно.
Кто празднует день ангела 9 августа 2025 года
В субботу, 9 августа, день ангела отмечают обладатели имен Антон, Григорий, Дмитрий, Иван, Леонтий, Макар, Матфей, Алексей, Петр и Яков.
Среди женщин именины празднуют Ирина, Маргарита и Мария.
Особенно в этот день почитают Матфея – в честь апостола, память которого отмечается именно 9 августа.
Что нельзя делать 9 августа 2025 года
В этот день не стоит провоцировать конфликты, ругаться или оскорблять других.
В народе верили, что 9 августа особенно активны змеи, поэтому не рекомендовали выходить в лес и на пастбища. Также избегали ношения металлических украшений или оружия – считалось, что они притягивают чужие грехи.
Не стоит готовить молочные блюда, если у вас есть скот. В народе верили, что это может ему навредить.
Что можно делать сегодня
В этот день можно позволить себе немного больше, чем обычно: купить что-то приятное или побыть с родными. Это хорошее время для общения с друзьями, коллегами, знакомыми – стоит быть среди людей и делиться идеями.
Астрологи советуют заниматься творчеством – именно сегодня могут приходить свежие, смелые мысли. Также удачными будут путешествия и смена обстановки. Можно начинать новые дела – они имеют потенциал для стремительного старта.
Можно убирать дома, проводить очистительные процедуры, практиковать тишину, молитву или медитацию. День хорош для благотворительности.
Народные приметы на 9 августа 2025 года
- Если утром обильная роса – будет теплая осень и хороший урожай.
- Ясная солнечная погода в течение дня предвещает мягкую зиму.
- Дождь или облачность – к влажной осени.
- Сильный южный ветер – предвестник снежной зимы.
- Если птицы затихают или исчезают – стоит ожидать перемену погоды.