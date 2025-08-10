День строителя 2025: поздравления для тех, чьи руки творят чудеса
Традиционно во второе воскресенье августа в Украине отмечают День строителя. В этом году праздник приходится на 10 число.
Это профессиональный праздник тех, кто создает новые здания, дороги, мосты и воплощает в жизнь архитектурные мечты. В этот день нужно поблагодарить мастеров за добросовестный труд и пожелать им сил, вдохновения и новых успешных проектов.
Факты ICTV подготовили поздравления с Днем строителя в картинках, стихах и прозе, чтобы вы могли поделиться теплыми словами с коллегами, друзьями и родными, которые связаны со строительным делом.
День строителя 2025 — картинки
Поздравления с Днем строителя в стихах
***
В День строителя желаю
Настроения отличного,
Пусть от невзгод судьба спасает,
Как стена кирпичная.
Пусть сердце греется любовью,
Желаю жизни долгих лет.
И пускай всегда здоровье
Будет крепким, как цемент!
***
Строитель, с праздником тебя!
Пускай благоволит судьба,
Любая цель ведет к успеху.
Улыбок больше, больше смеха!
Приятных сделок и доходов,
Большого счастья и свободы,
Здоровья прочного, как сталь,
Жить только в кайф, забыв печаль.
***
Всем строителям желаем
Строить быстро и легко,
Чтобы ваши все проблемы
Уходили далеко.
Жизни яркой — на работе,
Дома — ласки и тепла!
Поздравляем вас сегодня.
Будьте счастливы всегда!
Труд твой сложен, он в почете,
Ведь не каждому дано
Дом построить на работе,
Дверь установить, окно.
***
Я от сердца пожелаю
Жизни ровной, как стена.
Будь здоровым, поздравляю
С Днем строителя тебя!
С праздником строителя
Вас я поздравляю!
И зарплат огромных
От души желаю.
Чтоб доход ваш прочным,
Как фундамент был.
Чтоб объект вам каждый
Прибыль приносил.
***
С Днем строителя поздравить
Вас спешу сегодня я!
Невозможно и представить,
Как без вас жила б Земля!
Ваши руки золотые
Строят здания, дома.
Пожелания простые
Вам и добрые слова:
Пусть здоровье не подводит,
Пусть везде удача ждет,
Радость чаще в дом заходит,
А зарплата вверх растет!
***
Поздравления с Днем строителя в прозе
***
Поздравляю с Днем строителя! Желаю крепкого здоровья, безопасной работы, удачных проектов и вдохновения. Пусть каждый построенный вами объект приносит людям радость и уют. С профессиональным праздником!
***
С Днем строителя! Спасибо за ваш труд и преданность. Пусть все строительные проекты будут успешными, а в вашей жизни будет множество счастливых моментов!
***
Уважаемые строители! Пусть каждый кирпич, положенный вашими руками, будет символом мира и счастливого будущего в Украине. Пусть ваш труд всегда ценится и приносит достойное вознаграждение. С профессиональным праздником!
***
С праздником, строитель! Ты творишь чудеса из бетона и стали. Пусть в твоей жизни всегда будет прочная опора, надежные друзья и светлые перспективы!
***
Поздравляю с профессиональным праздником, с Днем строителя! Пусть ваши руки всегда остаются крепкими, а сердце — наполненным радостью! Желаю вам высоких достижений, новых исключительных проектов и удовольствия от каждого дня на работе.