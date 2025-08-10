Укр Рус
День строителя 2025: поздравления для тех, чьи руки творят чудеса

День будівельника - привітання
Фото: Факти ICTV

Традиционно во второе воскресенье августа в Украине отмечают День строителя. В этом году праздник приходится на 10 число.

Это профессиональный праздник тех, кто создает новые здания, дороги, мосты и воплощает в жизнь архитектурные мечты. В этот день нужно поблагодарить мастеров за добросовестный труд и пожелать им сил, вдохновения и новых успешных проектов.

Факты ICTV подготовили поздравления с Днем строителя в картинках, стихах и прозе, чтобы вы могли поделиться теплыми словами с коллегами, друзьями и родными, которые связаны со строительным делом.

День строителя 2025 — картинки

Поздравления с Днем строителя в стихах

***

В День строителя желаю
Настроения отличного,
Пусть от невзгод судьба спасает,
Как стена кирпичная.

Пусть сердце греется любовью,
Желаю жизни долгих лет.
И пускай всегда здоровье
Будет крепким, как цемент!

***

Строитель, с праздником тебя!
Пускай благоволит судьба,
Любая цель ведет к успеху.
Улыбок больше, больше смеха!

Приятных сделок и доходов,
Большого счастья и свободы,
Здоровья прочного, как сталь,
Жить только в кайф, забыв печаль.

***

Всем строителям желаем
Строить быстро и легко,
Чтобы ваши все проблемы
Уходили далеко.

Жизни яркой — на работе,
Дома — ласки и тепла!
Поздравляем вас сегодня.
Будьте счастливы всегда!

Труд твой сложен, он в почете,
Ведь не каждому дано
Дом построить на работе,
Дверь установить, окно.

***

Я от сердца пожелаю
Жизни ровной, как стена.
Будь здоровым, поздравляю
С Днем строителя тебя!

С праздником строителя
Вас я поздравляю!
И зарплат огромных
От души желаю.

Чтоб доход ваш прочным,
Как фундамент был.
Чтоб объект вам каждый
Прибыль приносил.

***

С Днем строителя поздравить
Вас спешу сегодня я!
Невозможно и представить,
Как без вас жила б Земля!

Ваши руки золотые
Строят здания, дома.
Пожелания простые
Вам и добрые слова:

Пусть здоровье не подводит,
Пусть везде удача ждет,
Радость чаще в дом заходит,
А зарплата вверх растет!

***

Поздравления с Днем строителя в прозе

***

Поздравляю с Днем строителя! Желаю крепкого здоровья, безопасной работы, удачных проектов и вдохновения. Пусть каждый построенный вами объект приносит людям радость и уют. С профессиональным праздником!

***

С Днем строителя! Спасибо за ваш труд и преданность. Пусть все строительные проекты будут успешными, а в вашей жизни будет множество счастливых моментов!

***

Уважаемые строители! Пусть каждый кирпич, положенный вашими руками, будет символом мира и счастливого будущего в Украине. Пусть ваш труд всегда ценится и приносит достойное вознаграждение. С профессиональным праздником!

***

С праздником, строитель! Ты творишь чудеса из бетона и стали. Пусть в твоей жизни всегда будет прочная опора, надежные друзья и светлые перспективы!

***

Поздравляю с профессиональным праздником, с Днем строителя! Пусть ваши руки всегда остаются крепкими, а сердце — наполненным радостью! Желаю вам высоких достижений, новых исключительных проектов и удовольствия от каждого дня на работе.

