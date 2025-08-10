День строителя 2025: поздравления для тех, чьи руки творят чудеса

Традиционно во второе воскресенье августа в Украине отмечают День строителя. В этом году праздник приходится на 10 число.

Это профессиональный праздник тех, кто создает новые здания, дороги, мосты и воплощает в жизнь архитектурные мечты. В этот день нужно поблагодарить мастеров за добросовестный труд и пожелать им сил, вдохновения и новых успешных проектов.

Факты ICTV подготовили поздравления с Днем строителя в картинках, стихах и прозе, чтобы вы могли поделиться теплыми словами с коллегами, друзьями и родными, которые связаны со строительным делом.

День строителя 2025 — картинки

Поздравления с Днем строителя в стихах

***

В День строителя желаю

Настроения отличного,

Пусть от невзгод судьба спасает,

Как стена кирпичная.

Пусть сердце греется любовью,

Желаю жизни долгих лет.

И пускай всегда здоровье

Будет крепким, как цемент!

***

Строитель, с праздником тебя!

Пускай благоволит судьба,

Любая цель ведет к успеху.

Улыбок больше, больше смеха!

Приятных сделок и доходов,

Большого счастья и свободы,

Здоровья прочного, как сталь,

Жить только в кайф, забыв печаль.

***

Всем строителям желаем

Строить быстро и легко,

Чтобы ваши все проблемы

Уходили далеко.

Жизни яркой — на работе,

Дома — ласки и тепла!

Поздравляем вас сегодня.

Будьте счастливы всегда!

Труд твой сложен, он в почете,

Ведь не каждому дано

Дом построить на работе,

Дверь установить, окно.

***

Я от сердца пожелаю

Жизни ровной, как стена.

Будь здоровым, поздравляю

С Днем строителя тебя!

С праздником строителя

Вас я поздравляю!

И зарплат огромных

От души желаю.

Чтоб доход ваш прочным,

Как фундамент был.

Чтоб объект вам каждый

Прибыль приносил.

***

С Днем строителя поздравить

Вас спешу сегодня я!

Невозможно и представить,

Как без вас жила б Земля!

Ваши руки золотые

Строят здания, дома.

Пожелания простые

Вам и добрые слова:

Пусть здоровье не подводит,

Пусть везде удача ждет,

Радость чаще в дом заходит,

А зарплата вверх растет!

***

Поздравления с Днем строителя в прозе

***

Поздравляю с Днем строителя! Желаю крепкого здоровья, безопасной работы, удачных проектов и вдохновения. Пусть каждый построенный вами объект приносит людям радость и уют. С профессиональным праздником!

***

С Днем строителя! Спасибо за ваш труд и преданность. Пусть все строительные проекты будут успешными, а в вашей жизни будет множество счастливых моментов!

***

Уважаемые строители! Пусть каждый кирпич, положенный вашими руками, будет символом мира и счастливого будущего в Украине. Пусть ваш труд всегда ценится и приносит достойное вознаграждение. С профессиональным праздником!

***

С праздником, строитель! Ты творишь чудеса из бетона и стали. Пусть в твоей жизни всегда будет прочная опора, надежные друзья и светлые перспективы!

***

Поздравляю с профессиональным праздником, с Днем строителя! Пусть ваши руки всегда остаются крепкими, а сердце — наполненным радостью! Желаю вам высоких достижений, новых исключительных проектов и удовольствия от каждого дня на работе.

