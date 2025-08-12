Какой праздник 12 августа 2025: сделайте уборку и проведите день в тишине

Во вторник, 12 августа, отмечается Международный день молодежи и День молодежи в Украине. Также на эту дату приходится Всемирный день слонов, День виниловых пластинок и День среднего ребенка.

Православная церковь сегодня чтит память святых мучеников Фотия и Аникиты. Подробнее о праздниках, именинах, приметах и запретах дня — читайте далее в материале.

Какой сегодня церковный праздник – 12 августа 2025 года

Православные верующие 12 августа вспоминают святых мучеников Фотия и Аникиту. Они жили в Никомидии во время правления императора Диоклетиана (284-305 гг.). Аникита был военным сановником, а Фотий — его племянником.

Сейчас смотрят

Они проповедовали христианство, за что подверглись страшным мучениям и пыткам. В конце концов, Фотия и Акиниту казнили, но их тела остались невредимыми. После этого многие язычники уверовали во Христа.

Какой сегодня, 12 августа 2025 года, день в Украине

В Украине 12 августа отмечается День молодежи. Этот праздник призван привлечь внимание к роли молодежи в обществе, поддержать ее развитие и осветить проблемы, с которыми сталкиваются молодые люди.

Ранее это событие в Украине приходилось на последнее воскресенье июня. Но с 2022 года празднование перенесли на 12 августа, чтобы согласовать его с Международным днем молодежи, который введен ООН.

Кто празднует день ангела 12 августа 2025 года

Именины сегодня отмечают обладатели таких имен: Антон, Аркадий, Василий, Вячеслав, Герман, Дмитрий, Иван, Илья, Леонид, Матвей, Михаил, Николай, Александр, Алексей, Петр, Сергей, Степан, Федор, Ефим и Яков.

Поздравьте знакомых, которые носят эти имена, пожеланиями счастья, благополучия, мира и любви.

Что нельзя делать 12 августа 2025 года

В этот день церковь не одобряет ссор, сквернословия, сплетен, зависти, жадности, мести, равнодушия и отчаяния. Народные приметы не советуют устраивать шумные застолья — лучше провести день в тишине.

Сегодняшний день не благоприятен для сватовства — девушка может отказать или возникнут проблемы при подготовке к свадьбе. Нельзя отказывать в помощи тем, кто просит.

Также стоит помнить, что продолжается Успенский пост, во время которого запрещено употреблять продукты животного происхождения.

Что можно делать сегодня

Сегодня стоит помолиться Фотии и Акиниту — святых просят скорейшего выздоровления, здоровья для родных, защиты от семейных неурядиц и стихийных бедствий.

По народным обычаям 12 августа сеяли озимые. Также убирали в кладовых, на балконе. Можно собирать облепиху и заготавливать ее на зиму — в народе верят, что сегодня она обладает особыми лечебными свойствами.

Народные приметы на 12 августа 2025 года

Над лесом туман — к хорошему урожаю грибов.

Много росы — на следующей неделе будет ясная погода.

Пасмурная погода — бабье лето будет коротким.

Иней — к урожаю озимых, чеснока, лука.

Связанные темы:

Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.