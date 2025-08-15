Успение Пресвятой Богородицы: искренние поздравления со светлым праздником
Сегодня, 15 августа, православные верующие отмечают один из 12 наибольших христианских праздников — Успение Пресвятой Богородицы, который в народе называют Первой Пречистой.
В этот день вспоминают завершение земной жизни Девы Марии и ее вознесение на небеса. Верующие посещают богослужения, обращаются в молитве к Богородице, а также желают друг другу мира и благополучия.
Факты ICTV подготовили поздравления с Успением Пресвятой Богородицы в картинках, стихах и прозе. Поделитесь теплыми словами с родными, друзьями и коллегами.
Успение Пресвятой Богородицы 2025 — картинки
Поздравления с Успением Пресвятой Богородицы в стихах
***
С Успением Богородицы!
Любви вам, мира, счастья.
Пусть бережет вас от обид,
Печалей, бед, ненастья.
Наполнит души всех теплом
Надеждою и верой,
Чтоб были вы окружены
Приятной атмосферой!
***
Вас с Успением поздравить
Богородицы спешу!
Покровительства Марии
Пожелать во всем хочу.
Пусть она оберегает
От печали и тревог
И всегда сопровождает
На сплетениях дорог.
***
Богородица сегодня
Дом пусть ваш благословит,
Пусть дождется мать Господня
Ваших искренних молитв!
Освятит пускай жилище
И всех тех, кто там живет,
Душу вашу пусть очистит,
Милость Божию пошлет!
***
С Успением Богородицы
Сердечно поздравляю,
Добра и благоденствия
Вам от души желаю.
Пусть вера будет крепкою,
Надежда помогает,
Любовь в горячем сердце
Горит, не затухает.
Пускай вас Богородица
От боли защитит,
От бед, обид, отчаяния
Всегда пусть оградит.
***
Поздравления с Успением Пресвятой Богородицы в прозе
***
Искренне поздравляю с Успением Пресвятой Богородицы! Пусть ее заступничество оберегает вашу семью от всякого зла, наполняет сердца любовью и надеждой, а ваш дом — миром и благополучием.
***
В светлый день Успения Пресвятой Богородицы желаю вам мира, крепкого здоровья и счастья. Пусть Матерь Божья всегда будет вашей небесной защитой и вдохновением на добрые дела. Пусть в доме всегда царит мир и благодать!
***
Пусть Пресвятая Богородица подарит вам душевную гармонию, здоровье и счастье. Пусть каждый день будет наполнен теплом, светом и верой в лучшее. С Успением Пресвятой Богородицы!
***
С Успением Пресвятой Богородицы! Желаю тебе здоровья, гармонии и благополучия в семье. Пусть в твоей душе всегда царит мир и любовь. Достигай успехов, осуществляй свои самые заветные мечты и всегда оставайся искренним и добрым человеком.
***
В светлый праздник Успения Пресвятой Богородицы пусть ваши сердца наполнятся спокойствием и благодарностью. Пусть ее небесный покров защищает от всех бед, а молитвы приносят в жизнь мир и согласие.
***