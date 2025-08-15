Успение Пресвятой Богородицы: искренние поздравления со светлым праздником

Сегодня, 15 августа, православные верующие отмечают один из 12 наибольших христианских праздников — Успение Пресвятой Богородицы, который в народе называют Первой Пречистой.

В этот день вспоминают завершение земной жизни Девы Марии и ее вознесение на небеса. Верующие посещают богослужения, обращаются в молитве к Богородице, а также желают друг другу мира и благополучия.

Факты ICTV подготовили поздравления с Успением Пресвятой Богородицы в картинках, стихах и прозе. Поделитесь теплыми словами с родными, друзьями и коллегами.

Успение Пресвятой Богородицы 2025 — картинки

Поздравления с Успением Пресвятой Богородицы в стихах

***

С Успением Богородицы!

Любви вам, мира, счастья.

Пусть бережет вас от обид,

Печалей, бед, ненастья.

Наполнит души всех теплом

Надеждою и верой,

Чтоб были вы окружены

Приятной атмосферой!

***

Вас с Успением поздравить

Богородицы спешу!

Покровительства Марии

Пожелать во всем хочу.

Пусть она оберегает

От печали и тревог

И всегда сопровождает

На сплетениях дорог.

***

Богородица сегодня

Дом пусть ваш благословит,

Пусть дождется мать Господня

Ваших искренних молитв!

Освятит пускай жилище

И всех тех, кто там живет,

Душу вашу пусть очистит,

Милость Божию пошлет!

***

С Успением Богородицы

Сердечно поздравляю,

Добра и благоденствия

Вам от души желаю.

Пусть вера будет крепкою,

Надежда помогает,

Любовь в горячем сердце

Горит, не затухает.

Пускай вас Богородица

От боли защитит,

От бед, обид, отчаяния

Всегда пусть оградит.

***

Поздравления с Успением Пресвятой Богородицы в прозе

***

Искренне поздравляю с Успением Пресвятой Богородицы! Пусть ее заступничество оберегает вашу семью от всякого зла, наполняет сердца любовью и надеждой, а ваш дом — миром и благополучием.

***

В светлый день Успения Пресвятой Богородицы желаю вам мира, крепкого здоровья и счастья. Пусть Матерь Божья всегда будет вашей небесной защитой и вдохновением на добрые дела. Пусть в доме всегда царит мир и благодать!

***

Пусть Пресвятая Богородица подарит вам душевную гармонию, здоровье и счастье. Пусть каждый день будет наполнен теплом, светом и верой в лучшее. С Успением Пресвятой Богородицы!

***

С Успением Пресвятой Богородицы! Желаю тебе здоровья, гармонии и благополучия в семье. Пусть в твоей душе всегда царит мир и любовь. Достигай успехов, осуществляй свои самые заветные мечты и всегда оставайся искренним и добрым человеком.

***

В светлый праздник Успения Пресвятой Богородицы пусть ваши сердца наполнятся спокойствием и благодарностью. Пусть ее небесный покров защищает от всех бед, а молитвы приносят в жизнь мир и согласие.

***

