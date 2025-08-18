Какой праздник 18 августа 2025 и какой оберег сегодня стоит принести в дом

В понедельник, 18 августа, отмечается Всемирный день исследования рака молочной железы, День плохой поэзии и День открытия гелия.

Православная церковь сегодня чтит память святых мучеников Флора и Лавра, которые были родными братьями. Подробнее о праздниках, именинниках, приметах и запретах дня — далее в материале.

Какой сегодня церковный праздник – 18 августа 2025 года

В церковном календаре 18 августа — день памяти святых мучеников Флора и Лавра. По ремеслу братья были каменотесами, жили во II веке в Византии, а затем переселились в Иллирию.

Сейчас смотрят

Правитель послал их в соседнюю область для строительства языческого храма. Все заработанные деньги святые раздавали нищим, а сами же постоянно молились и соблюдали пост. Когда сын местного жреца Мамертина подошел к стройке, то осколок камня попал ему в глаз, сильно повредив его. Юноша выздоровел только после того, как Флор и Лавр обратили его в веру во Христа.

Когда строительство было завершено, братья вместе с другими христианами разбили идолов и поставили в восточной части храма святой крест. Узнав об этом, глава области приговорил к сожжению Мамертина, его сына и 300 христиан. Флор и Лавр были брошены в пустой колодец и засыпаны землей. Спустя много лет мощи мучеников были найдены нетленными и перенесены в Константинополь.

Кто празднует день ангела 18 августа 2025 года

18 августа именины отмечают обладатели имен Георгий, Григорий, Денис, Евгений, Емельян, Иван, Иларион, Лев, Макар, Михаил, Ульяна.

Поздравьте знакомых, которые носят эти имена, пожеланиями мира, здоровья и благополучия.

Что нельзя делать 18 августа 2025 года

Сегодня нельзя ссориться, ругаться, сплетничать, завидовать, проявлять злость, равнодушие и жадность. Не стоит отказывать в помощи нуждающимся.

В народе святых Флора и Лавра считают покровителями лошадей, поэтому в этот день категорически запрещено обижать животных. Народные приметы не советуют сегодня носить темные вещи, лучше отдать предпочтение светлым оттенкам.

Что можно делать сегодня

Святым мученикам Флору и Лавру сегодня стоит помолиться о здоровье домашних животных. В этот день наши предки ухаживали за лошадьми — их не привлекали к работе, а чистили и хорошо кормили.

Также 18 августа принято собирать полынь, ее приносили домой и клали в укромное место. Считается, что такой оберег защищает дом от зла, бед, невзгод и недобрых людей.

Народные приметы на 18 августа 2025 года

Низко плывут облака — ждите ухудшения погоды.

Лошади фыркают и перебирают ногами — к непогоде.

Звезды имеют ярко-багряный оттенок — к дождю и ветру.

Жаркий день — сентябрь будет дождливым.

Связанные темы:

Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.