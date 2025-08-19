День пасечника 2025: поздравления для людей, которые дарят нам мед

Ежегодно 19 августа в Украине отмечают День пасечника — профессиональный праздник людей, которые посвятили свою жизнь работе с пчелами и дарят нам полезный и ароматный мед.

Официально событие было основано в 1997 году, а дату выбрали в соответствии со Спасом, который после церковной реформы календаря приходится на 6 августа.

Сегодня стоит поблагодарить пасечников за их мастерство, терпение и любовь к природе. По случаю праздника Факты ICTV подготовили поздравления в картинках, стихах и прозе, которыми можно порадовать знакомых пчеловодов.

Сейчас смотрят

День пасечника — картинки

Поздравления с Днем пасечника в стихах

***

С Днем пасечника Украины

Искренне поздравляю,

Желаю счастья и удачи,

Здоровья крепкого в придачу.

Пусть в доме будут мир, достаток,

Во всех делах — всегда порядок.

А жизнь пусть будет, словно сказка,

Наполнена любовью, лаской!

***

Всех на свете благ желаю

С Днем пасечника поздравляю!

Сил вам, радости, добра,

Солнца нежного, тепла!

Чтобы было все отлично,

Был доход всегда приличным,

Чтобы все ваши мечты

Были точно там, где вы!

Позитива, настроения,

В творчестве вам вдохновения,

И фортуны, и удачи —

Только так, а не иначе!

***

С Днем пасечника поздравляю!

Счастья, тепла, вдохновения желаю,

От друзей и коллег — уважения,

Всегда хорошего тебе настроения.

Здоровья крепкого и достатка,

Чтоб жизнь была, как мармеладка:

Сладкой и всегда идеальной,

А главное, что безумно приятной!

***

Желаю за мечтой идти,

Не унывать и не сдаваться,

И не сворачивать с пути,

Всегда успеха добиваться.

Желаю в кошельке достатка,

В семье доверия, любви,

В работе полного порядка

И самой красочной судьбы.

***

Поздравления с Днем пчеловода в прозе

***

Поздравляю с Днем пчеловода! Пусть каждая пчелка в улье приносит радость, а каждая капля меда добавляет здоровья и сил. Спасибо за ваш труд!

***

Пчеловоду, желаю тебе обильного урожая меда, крепкого здоровья и вдохновения в этом благородном деле. С профессиональным праздником!

***

Искренне поздравляю вас с Днем пчеловода! Желаю добра, мира, крепкого здоровья, вдохновения, счастливой светлой судьбы и богатого урожая. Пусть в вашем доме всегда царит достаток, а работа приносит только удовольствие.

***

С профессиональным праздником, пчеловод! Желаю тебе солнечных дней, счастливых моментов и щедрых пчелиных даров. Спасибо за любовь и заботу, которую ты вкладываешь в свое дело!

***

Поздравляю с профессиональным праздником, с Днем пчеловода! Пусть на пасеках всегда будет много меда, пусть пчелы не жалят и не болеют, а люди будут благодарны за работу!

***

Связанные темы:

Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.