Валентина Чорна, редактор раздела Стиль жизни
5 мин.

День пасечника 2025: поздравления для людей, которые дарят нам мед

День пасічника 2025
Фото: Факти ICTV

Ежегодно 19 августа в Украине отмечают День пасечника — профессиональный праздник людей, которые посвятили свою жизнь работе с пчелами и дарят нам полезный и ароматный мед.

Официально событие было основано в 1997 году, а дату выбрали в соответствии со Спасом, который после церковной реформы календаря приходится на 6 августа.

Сегодня стоит поблагодарить пасечников за их мастерство, терпение и любовь к природе. По случаю праздника Факты ICTV подготовили поздравления в картинках, стихах и прозе, которыми можно порадовать знакомых пчеловодов.

День пасечника — картинки

День пасічника - привітання

День пасечника 2025 — поздравления

Картинки до Дня пасічника

Картинки ко Дню пасечника

Привітання з Днем пасічника в картинках

Поздравления с Днем пасечника в картинках

Листівки з Днем пасічника 2025

Открытки с Днем пасечника 2025

День пасічника - привітання в картинках

День пасечника — поздравления в картинках

Поздравления с Днем пасечника в стихах

***

С Днем пасечника Украины
Искренне поздравляю,
Желаю счастья и удачи,
Здоровья крепкого в придачу.

Пусть в доме будут мир, достаток,
Во всех делах — всегда порядок.
А жизнь пусть будет, словно сказка,
Наполнена любовью, лаской!

***

Всех на свете благ желаю
С Днем пасечника поздравляю!
Сил вам, радости, добра,
Солнца нежного, тепла!

Чтобы было все отлично,
Был доход всегда приличным,
Чтобы все ваши мечты
Были точно там, где вы!

Позитива, настроения,
В творчестве вам вдохновения,
И фортуны, и удачи —
Только так, а не иначе!

***

С Днем пасечника поздравляю!
Счастья, тепла, вдохновения желаю,
От друзей и коллег — уважения,
Всегда хорошего тебе настроения.

Здоровья крепкого и достатка,
Чтоб жизнь была, как мармеладка:
Сладкой и всегда идеальной,
А главное, что безумно приятной!

***

Желаю за мечтой идти,
Не унывать и не сдаваться,
И не сворачивать с пути,
Всегда успеха добиваться.

Желаю в кошельке достатка,
В семье доверия, любви,
В работе полного порядка
И самой красочной судьбы.

***

Поздравления с Днем пчеловода в прозе

***

Поздравляю с Днем пчеловода! Пусть каждая пчелка в улье приносит радость, а каждая капля меда добавляет здоровья и сил. Спасибо за ваш труд!

***

Пчеловоду, желаю тебе обильного урожая меда, крепкого здоровья и вдохновения в этом благородном деле. С профессиональным праздником!

***

Искренне поздравляю вас с Днем пчеловода! Желаю добра, мира, крепкого здоровья, вдохновения, счастливой светлой судьбы и богатого урожая. Пусть в вашем доме всегда царит достаток, а работа приносит только удовольствие.

***

С профессиональным праздником, пчеловод! Желаю тебе солнечных дней, счастливых моментов и щедрых пчелиных даров. Спасибо за любовь и заботу, которую ты вкладываешь в свое дело!

***

Поздравляю с профессиональным праздником, с Днем пчеловода! Пусть на пасеках всегда будет много меда, пусть пчелы не жалят и не болеют, а люди будут благодарны за работу!

***

