Нам 34 и мы идем дальше: трогательное видео ко Дню Независимости от Евгения Яновича

Ведущий и актер Евгений Янович на своей странице в Instagram опубликовал трогательное видео по случаю Дня Независимости Украины.

Видео начинается с фразы Кто мы? И куда мы идем?

Евгений Янович опубликовал трогательное поздравление с Днем Независимости

В нем ведущий показал обычную жизнь украинцев во время войны, которые, несмотря на обстрелы и все сложности, пытаются жить обычной жизнью и не терять надежду.

— Это Валерия, и она надеется, что звук воздушной тревоги не испортит ее дебют на большой сцене. Потому что в зале ее папа, который приехал в отпуск впервые за год, — говорится в видео.

Также в видео упомянуты и украинские военные, которые ежедневно защищают наше государство.

— А это Калифорния, Оскар, Умань и все те, благодаря кому каждый из нас имеет веру, что будет шагать завтра, — говорит Евгений.

Упоминаются и украинцы, которые живут за границей и мечтают когда-нибудь пройти по улицам родного города.

— Нам 34 и мы идем дальше. Каждый в своей обуви, но одним путем, — заканчивает видео Евгений.

В прошлом году Евгений Янович по случаю Дня Независимости опубликовал видео о 33 причинах любить Украину.

Напомним, ко Дню Независимости ведущие телеканалов ICTV и СТБ поделились личными размышлениями о прошлом и будущем Украины.

