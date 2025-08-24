Укр Рус
Укр Рус
Популярные
Что происходит с мозгом после использования ChatGPT – исследование
Срочно
Взрывы в Мукачево: есть попадание по одному из предприятий города и пострадавшие
Что такое 5-я статья НАТО и когда ее применяют
Таблица коэффициентов УЕФА: на каком месте Украина после первых матчей плей-офф отбора
Финансирование ВПЛ в августе: когда ожидать выплат
Евгения Мороз, редактор ленты новостей
3 мин.

Нам 34 и мы идем дальше: трогательное видео ко Дню Независимости от Евгения Яновича

Женя Янович

Ведущий и актер Евгений Янович на своей странице в Instagram опубликовал трогательное видео по случаю Дня Независимости Украины.

Видео начинается с фразы Кто мы? И куда мы идем?

Евгений Янович опубликовал трогательное поздравление с Днем Независимости

В нем ведущий показал обычную жизнь украинцев во время войны, которые, несмотря на обстрелы и все сложности, пытаются жить обычной жизнью и не терять надежду.

Сейчас смотрят

— Это Валерия, и она надеется, что звук воздушной тревоги не испортит ее дебют на большой сцене. Потому что в зале ее папа, который приехал в отпуск впервые за год, — говорится в видео.

Также в видео упомянуты и украинские военные, которые ежедневно защищают наше государство.

— А это Калифорния, Оскар, Умань и все те, благодаря кому каждый из нас имеет веру, что будет шагать завтра, — говорит Евгений.

Упоминаются и украинцы, которые живут за границей и мечтают когда-нибудь пройти по улицам родного города.

— Нам 34 и мы идем дальше. Каждый в своей обуви, но одним путем, — заканчивает видео Евгений.

 

Переглянути цей допис в Instagram

 

Допис, поширений Женя Янович (@yanovychzhenya)


В прошлом году Евгений Янович по случаю Дня Независимости опубликовал видео о 33 причинах любить Украину.

Напомним, ко Дню Независимости ведущие телеканалов ICTV и СТБ поделились личными размышлениями о прошлом и будущем Украины.

Читайте также
Зеленский в День Независимости: Украина имеет характер
Зеленський

Фото: скриншот из интервью

Связанные темы:

День НезависимостиДень Независимости УкраиныПраздник
Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Загрузка

Помилка в тексті
Помилка
Мы используем cookies
Соглашаюсь