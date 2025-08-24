Нам 34 и мы идем дальше: трогательное видео ко Дню Независимости от Евгения Яновича
Ведущий и актер Евгений Янович на своей странице в Instagram опубликовал трогательное видео по случаю Дня Независимости Украины.
Видео начинается с фразы Кто мы? И куда мы идем?
В нем ведущий показал обычную жизнь украинцев во время войны, которые, несмотря на обстрелы и все сложности, пытаются жить обычной жизнью и не терять надежду.
— Это Валерия, и она надеется, что звук воздушной тревоги не испортит ее дебют на большой сцене. Потому что в зале ее папа, который приехал в отпуск впервые за год, — говорится в видео.
Также в видео упомянуты и украинские военные, которые ежедневно защищают наше государство.
— А это Калифорния, Оскар, Умань и все те, благодаря кому каждый из нас имеет веру, что будет шагать завтра, — говорит Евгений.
Упоминаются и украинцы, которые живут за границей и мечтают когда-нибудь пройти по улицам родного города.
— Нам 34 и мы идем дальше. Каждый в своей обуви, но одним путем, — заканчивает видео Евгений.
В прошлом году Евгений Янович по случаю Дня Независимости опубликовал видео о 33 причинах любить Украину.
Напомним, ко Дню Независимости ведущие телеканалов ICTV и СТБ поделились личными размышлениями о прошлом и будущем Украины.
