Какой праздник 25 августа 2025 и какие дела лучше отложить на другой день

В понедельник, 25 августа, отмечается День примирительного поцелуя и День рождения жестяной банки. Православная церковь сегодня чтит память святого апостола от 70-ти Тита, епископа Критского.

Факты ICTV собрали все главные события 25 августа – узнайте, какие существуют приметы, что разрешено и запрещено в этот день, а также кто празднует именины.

Какой сегодня церковный праздник – 25 августа 2025 года

В церковном календаре 25 августа — день памяти святого апостола Тита, который был уроженцем острова Крит и сыном знатных язычников.

Его обратил в веру Христовую апостол Павел. Впоследствии он рукоположил Тита в епископа Критского. Тит проповедовал христианство на острове и соседних землях. Апостол мирно отошел к Господу в возрасте 94 лет.

Кто празднует день ангела 25 августа 2025 года

25 августа именины отмечают обладатели имен Владимир, Иван и Моисей.

Поздравьте знакомых, которые носят эти имена, пожеланиями счастья, благополучия и мира.

Что нельзя делать 25 августа 2025 года

Сегодня нельзя ссориться, ругаться, сплетничать, завидовать, проявлять злость, равнодушие и жадность. Не стоит отказывать в помощи нуждающимся.

Народные приметы не советуют начинать строительство или ремонт — придется переделывать. Также лучше отложить заключение сделок и подписание договоров — результат вас не удовлетворит.

Что можно делать сегодня

В народе праздник 25 августа называли Тит Грибник, потому что в этот день принято ходить в лес за грибами.

Считается, что это последний день, когда грибы можно солить на зиму, а после этого — только жарить и варить. День считается благоприятным для покупок и поездок. Также сегодня можно работать на огороде и в поле.

Народные приметы на 25 августа 2025 года

Птицы уже начали улетать в теплые края — бабье лето будет коротким, а осень холодной.

В лесу много грибов — ждите морозную зиму.

Птицы сидят на земле — в ближайшие дни погода будет теплой и ясной.

Листья начали опадать — к ранней и суровой зиме.

