Какой праздник 26 августа 2025 года и почему не следует ходить одному в лес

Сегодня, 26 августа, верующие вспоминают святых мучеников Наталью и Адриана. Их почитают как пример супружеской верности и непоколебимой веры.

В светском календаре эта дата тоже насыщена событиями. 26 августа отмечают Международный день актера, Международный день собак, День музыкальной йоги и даже День туалетной бумаги, учрежденный в США в 2015 году.

Факты ICTV собрали все главные события 26 августа — узнавайте, какие народные приметы существуют, что можно и нельзя делать в этот день, а также кто празднует именины.

Какой сегодня церковный праздник – 26 августа 2025 года

26 августа православные христиане чтят память святых мучеников Адриана и Наталии.

Адриан был римским воином в Никомидии (современная Турция), который принял христианство и открыто признал его перед императором Максимианом. За это его заключили в тюрьму и жестоко пытали.

Жена Наталия поддерживала мужа в тюрьме молитвой и словами утешения. В конце концов Адриана казнили, а Наталия провела остаток жизни в молитве и также приняла мученическую смерть.

Кто празднует день ангела 26 августа 2025 года

Именины в этот день отмечают Виктор, Дмитрий, Георгий, Петр, Адриан, Наталья и Мария. Для их обладателей и обладательниц сегодня особый день и возможность получить искренние поздравления и еще раз вспомнить значение своего имени.

Что нельзя делать 26 августа 2025 года

Заниматься тяжелым физическим трудом на огороде или в поле.

Ругаться, сплетничать или ссориться – это может навлечь беду.

Идти в лес в одиночку — считалось, что можно заблудиться.

Начинать важные дела и подписывать договоры.

Стричь волосы — это может привести к потере энергии и денег.

Что можно делать сегодня

Этот день насыщен энергией, которую нужно использовать рационально. Лучше всего сделать это через спорт.

Сегодня хорошее время, чтобы избавиться от вредных привычек, но только тогда, когда это внутреннее решение.

В народе считалось хорошим принести домой ветку рябины, чтобы в семье царили мир и согласие.

Народные приметы на 26 августа 2025 года

Холодное утро – к ранней морозной зиме.

Мелкие ягоды на рябине – к сухой осени.

Листья с дуба и березы не падают – зима будет суровой.

Туман над лесом – к большому количеству грибов.

Гром в этот день – к теплой осени.

