В четверг, 28 августа, отмечается Международный день публичного чтения комиксов. Также на эту дату приходится День галстука-бабочки, посвященный элегантному мужскому аксессуару.

Православная церковь сегодня чтит память святых Моисея Мурина и Августина Гиппонского. Подробнее о праздниках, именинах, приметах и запретах дня — читайте далее в материале.

Какой сегодня церковный праздник – 28 августа 2025 года

28 августа православные христиане вспоминают святого Моисея Мурина, который родился в 325 году и происходил из Эфиопии. В молодости был слугой, а когда за нечестное поведение его прогнали из дома пана, стал жестоким разбойником.

Скрываясь однажды в Скитской пустыне, Моисей так восхитился примером святой жизни отшельников, что раскаялся, начал молиться и жить благочестивой жизнью. Впоследствии Александрийский патриарх Феофил рукоположил его в священники.

После этого Моисей прожил в монашеском братстве 15 лет. Бог дал ему дар предвидеть будущее и творить чудеса. Моисей погиб от рук разбойников, которые напали на монашескую лавру в 400 году.

Также 28 августа церковь чтит память Аврелия Августина Гиппонского (Блаженного). Он был христианским теологом, философом и церковным деятелем. Создал онтологическое учение о Боге как абстрактном бытии.

Кто празднует день ангела 28 августа 2025 года

С днем ангела сегодня стоит поздравить людей с именами Василий, Георгий, Иван, Макар, Моисей, Николай, Павел, Сергей, Федор и Анна.

Что нельзя делать 28 августа 2025 года

В этот день запрещено ссориться, ругаться, сплетничать, завидовать, проявлять равнодушие и жестокость. Нельзя отдавать, продавать или менять вещи. Не стоит проводить какие-либо финансовые операции.

Народные приметы не рекомендуют ходить в грязной и поношенной одежде — навлечете на себя проблемы со здоровьем. Также 28 августа нельзя доверять незнакомцам, раскрывать секреты и делиться личной информацией — повышается риск обмана или предательства.

Что можно делать сегодня

Сегодня можно работать на огороде и в поле. Удачный день для рукоделия и творчества.

Согласно лунному календарю, 28 августа стоит уделить время самоанализу, очищению пространства и отдыху.

Народные приметы на 28 августа 2025 года

Идет дождь, но ветра нет — к ухудшению погоды в ближайшие дни.

Утром много росы — ждите солнечного дня.

На деревьях много паутины — зима будет ранней и холодной.

Паутина летает в воздухе — бабье лето будет жарким и долгим.

Утром небо пасмурное — к вечеру погода испортится.

