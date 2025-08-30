В субботу, 30 августа, отмечается День авиации Украины. Также на эту дату приходятся Международный день жертв насильственных исчезновений, День дальнобойщика, Международный день китовой акулы, Международная ночь летучих мышей.

Православная церковь сегодня чтит память святителей Александра, Иоанна и Павла, патриархов Константинопольских. Подробнее о праздниках, именинах, приметах и запретах дня — далее в материале.

Какой сегодня церковный праздник – 30 августа 2025 года

30 августа православные христиане вспоминают святителей Александра, Иоанна и Павла, патриархов Константинопольских. Они жили в разное время, но всем им пришлось столкнуться с действиями еретиков, искажавших учение церкви.

Святой Александр (325-340) был хорепископом (викарием) при первом патриархе Константинопольском, святителе Митрофане. Участвовал в Первом Вселенском Соборе в Никее против ариан.

Святой Иван Постник (582-595) известен своей строгостью, аскетизмом и щедростью к бедным. Святой Павел Новый (780-784) был патриархом во время правления императора Льва IV.

Какой сегодня, 30 августа 2025 года, день в Украине

Ежегодно в последнюю субботу августа отмечается День авиации Украины. Это профессиональный праздник военных и гражданских авиаторов, а также работников авиационной промышленности и транспорта. Официально событие было учреждено в 1993 году.

Кто празднует день ангела 30 августа 2025 года

Именины в этот день отмечают обладатели имен Арсений, Афанасий, Гавриил, Григорий, Даниил, Иван, Игнатий, Леонид, Макар, Александр, Павел, Петр, Федор, Яков, Елизавета.

Что нельзя делать 30 августа 2025 года

В этот день церковь не одобряет ссор, сквернословия, сплетен, клеветы, зависти, жадности, равнодушия. Народные приметы не советуют покупать новые вещи — покупки будут неудачными.

Также нельзя считать мелочь до полудня — это к бедности. В народе верили, что любой плохой поступок 30 августа обязательно вернется.

Что можно делать сегодня

30 августа можно работать на огороде и в поле. Разрешается заниматься рукоделием, творчеством, спортом и другими делами. Вечером можно устраивать застолья, приглашать гостей, угощать их блюдами из мяса.

Народные приметы на 30 августа 2025 года

На небе много звезд — следующий год будет урожайным.

На рябине много ягод — к ливню.

Птицы летают высоко в небе — осень будет теплой и сухой.

Паутина на растениях — к погожей осени.

