Какой праздник 31 августа 2025 года и как нужно провести последний день лета
Сегодня, 31 августа, в Украине отмечают профессиональный праздник шахтеры. На эту дату приходятся дни рождения городов Ровно и Донецк.
Это также Всемирный день дистанционного обучения и Всемирный день блога, которые подчеркивают значение новых технологий в сфере образования и медиа.
Для православных верующих 31 августа связано с праздником Положения Пояса Пресвятой Богородицы, установленным еще в XII веке, а также с памятью святого Киприана.
Факты ICTV собрали все главные события 31 августа – узнавайте, какие народные приметы существуют, что можно и нельзя делать в этот день, а также кто празднует именины.
Какой сегодня церковный праздник – 31 августа 2025 года
Православная церковь 31 августа отмечает Положение пояса Пресвятой Богородицы. По преданию, Дева Мария собственноручно сплела пояс из шерсти верблюда и передала его апостолу Фоме перед своим вознесением. Реликвия хранилась в Константинополе и считалась особой святыней, которая помогала людям в болезнях и бедах.
Впоследствии пояс неоднократно прославился чудесами исцеления, а сейчас его части находятся в храмах Афона, Германии и Грузии, где святыню до сих пор почитают верующие.
Также в этот день почитают священномученика Киприана Карфагенского. Он родился около 200 года в Карфагене в богатой семье, сделал успешную карьеру юриста и оратора, но после обращения в христианство быстро стал епископом.
Как церковный деятель, Киприан возглавлял синоды, которые решали вопросы единства церкви и обращения с отступниками во времена преследований. Во времена императора Валериана святого казнили мечом, а он оставил после себя след как непоколебимый защитник христианской веры.
Какой сегодня, 31 августа 2025 года, день в Украине
В последнее воскресенье августа в Украине отмечают День шахтера. Это профессиональный праздник людей, чей труд является тяжелым и опасным.
Для многих городов Донбасса в мирное время этот день был едва ли не главным праздником, ведь именно там сосредоточены шахты, где работало большинство местных жителей. Неудивительно, что и День города Донецк всегда отмечали одновременно с Днем шахтера.
С 2014 года Донецк живет под российскими оккупантами, но он был и остается украинским городом, который непременно будет освобожден.
Свой праздник в этот день отмечает и город Ровно, известный своими храмами, музеями и памятниками, которые формируют его неповторимый облик.
Кто празднует день ангела 31 августа 2025 года
В этот день именины отмечают обладатели имен Владимир, Геннадий, Дмитрий, Иван, Михаил и Александр. Поздравьте родных и друзей с этими именами, пожелайте им здоровья, успехов и защиты от небесных покровителей.
Что нельзя делать 31 августа 2025 года
- Ссориться, конфликтовать или ругаться — это может навлечь неприятности.
- Одалживать деньги или брать в долг — считается приметой к потерям.
- Лениться и бездельничать — бездействие в этот день грозит бедностью.
- Работать с лошадьми или другими животными — чтобы не навлечь на них болезни.
Что можно делать сегодня
31 августа считается днем покаяния, очищения и преображения. Это время для духовного самосовершенствования и начала новых дел. День благоприятен для поездок, путешествий, переездов и даже рискованных решений, если они ведут к важной цели.
В народной традиции Киприянов день известен как Журавлиное собрание. В это время птицы готовятся к отлету, а крестьяне собирали клюкву на болотах. Традиционные блюда – масляная каша, блины и пироги с ягодами – символизировали связь с природными циклами. К слову, собранные в этот день ягоды считаются особенно целебными.
Астрологически день проходит под знаком Стрельца. Это время упорядочения и стабильности: хорошо заниматься обучением, преподавательской деятельностью и передачей знаний. Благоприятно получать советы, работать над собой и искать духовных наставников.
Народные приметы на 31 августа 2025 года
Если журавли собрались в стаи — скоро похолодает, а зима будет ранней.
Красное небо на рассвете или закате — к дождю и сильному ветру.
Густой утренний туман — днем будет тихо и безветренно.