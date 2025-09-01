Какой праздник 1 сентября 2025 и что сегодня запрещено одалживать
В понедельник, 1 сентября, в Украине празднуют День знаний. Именно сегодня для школьников и студентов начинается новый учебный год.
Также на эту дату приходится Международный день приматов, Всемирный день написания писем и начало Всемирного месяца осведомленности о болезни Альцгеймера.
Православная церковь сегодня чтит память святого Симеона Столпника и его матери. Подробнее о праздниках, именинах, приметах и запретах дня — далее в материале.
Какой сегодня церковный праздник – 1 сентября 2025 года
1 сентября православные христиане отмечают начало нового церковного года или Новогодние праздники. В этот день принято ходить в церковь и обращаться к Богу с просьбой о благословении на новый литургический год.
Также 1 сентября верующие вспоминают преподобного Симеона Столпника и его мать преподобную Марту. Симеон известен тем, что провел на столбе 37 лет в посте и молитве. За свои аскетические подвиги получил от Бога дар исцелять душевные и телесные болезни, предсказывать будущее.
Кто празднует день ангела 1 сентября 2025 года
В первый день осени именины отмечают обладатели имен Семен, Марфа, Наталья и Татьяна. Поздравьте их пожеланиями мира, здоровья и благополучия.
Что нельзя делать 1 сентября 2025 года
В этот день запрещено ссориться, ругаться, сплетничать, завидовать, проявлять равнодушие и жестокость. Нельзя отказывать в помощи нуждающимся.
Народные приметы не рекомендуют сегодня одалживать соль — это к неудачам. Также запрещено думать о плохом и жаловаться на жизнь, иначе навлечете на себя беду.
Что можно делать сегодня
В этот день можно помолиться преподобному Симеону, попросив у него терпения, физических сил, исцеления от тяжелых болезней.
Сегодня можно работать, заниматься рукоделием и различными домашними делами. Согласно лунному календарю, 1 сентября стоит посвятить время отдыху, завершению важных дел и внутреннему восстановлению.
Народные приметы на 1 сентября 2025 года
- Утром пасмурно — осень будет дождливой.
- Мухи начали сильно кусаться — к ухудшению погоды.
- Теплая погода — зима будет погожей.
- Гуси улетают — зима придет рано.