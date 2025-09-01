В понедельник, 1 сентября, в Украине празднуют День знаний. Именно сегодня для школьников и студентов начинается новый учебный год.

Также на эту дату приходится Международный день приматов, Всемирный день написания писем и начало Всемирного месяца осведомленности о болезни Альцгеймера.

Православная церковь сегодня чтит память святого Симеона Столпника и его матери. Подробнее о праздниках, именинах, приметах и запретах дня — далее в материале.

Сейчас смотрят

Какой сегодня церковный праздник – 1 сентября 2025 года

1 сентября православные христиане отмечают начало нового церковного года или Новогодние праздники. В этот день принято ходить в церковь и обращаться к Богу с просьбой о благословении на новый литургический год.

Также 1 сентября верующие вспоминают преподобного Симеона Столпника и его мать преподобную Марту. Симеон известен тем, что провел на столбе 37 лет в посте и молитве. За свои аскетические подвиги получил от Бога дар исцелять душевные и телесные болезни, предсказывать будущее. Преподобная Марфа была для Симеона образцом христианского достоинства, она часто посещала храмы, причащалась, каждую ночь вставала на молитву, кормила нищих, служила больным и т. д. Преподобная скончалась мирно в 551 году. Марфу похоронили на Дивной горе, на месте подвига ее сына Симеона Столпника.

Кто празднует день ангела 1 сентября 2025 года

В первый день осени именины отмечают обладатели имен Семен, Марфа, Наталья и Татьяна. Поздравьте их пожеланиями мира, здоровья и благополучия.

Что нельзя делать 1 сентября 2025 года

В этот день запрещено ссориться, ругаться, сплетничать, завидовать, проявлять равнодушие и жестокость. Нельзя отказывать в помощи нуждающимся.

Народные приметы не рекомендуют сегодня одалживать соль — это к неудачам. Также запрещено думать о плохом и жаловаться на жизнь, иначе навлечете на себя беду.

Что можно делать сегодня

В этот день можно помолиться преподобному Симеону, попросив у него терпения, физических сил, исцеления от тяжелых болезней.

Сегодня можно работать, заниматься рукоделием и различными домашними делами. Согласно лунному календарю, 1 сентября стоит посвятить время отдыху, завершению важных дел и внутреннему восстановлению.

Народные приметы на 1 сентября 2025 года

Утром пасмурно — осень будет дождливой.

Мухи начали сильно кусаться — к ухудшению погоды.

Теплая погода — зима будет погожей.

Гуси улетают — зима придет рано.

Связанные темы:

Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.