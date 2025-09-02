Во вторник, 2 сентября, в Украине отмечают День нотариата. Также на эту дату приходится День города Одессы, Всемирный день кокоса и День окончания Второй мировой войны.

Православная церковь сегодня чтит память святого мученика Маманта и преподобного Иоанна Постника, патриарха Константинопольского. Подробнее о праздниках, именинах, приметах и запретах дня — далее в материале.

Какой сегодня церковный праздник – 2 сентября 2025 года

2 сентября верующие вспоминают святого мученика Маманта. Он родился в Кесарии Каппадокийской, рано остался сиротой, ведь его родители пострадали за веру в Христа.

Маман был набожным христианским юношей. Когда язычники требовали от него отречься от веры, он был непреклонен. За это Маманта жестоко пытали, а затем бросили в море. Бог послал святому на помощь ангела, который вывел его на сушу. В горах близ Кесарии юноша начал вести жизнь отшельника. Через несколько лет Мамант снова попал в руки гонителей христиан и был смертельно ранен.

Также 2 сентября церковь чтит память преподобного Иоанна Постника, патриарха Константинопольского. Он был строгим аскетом, защитником православия, был рукоположен в диаконы.

Какой сегодня, 2 сентября 2025 года, день в Украине

Ежегодно 2 сентября профессиональный праздник отмечают украинские нотариусы. На официальном уровне День нотариата был установлен в 2010 году.

Нотариальная деятельность является важной составляющей в развитии правового государства, в содействии физическим лицам и организациям в осуществлении их прав и защите законных интересов.

Кто празднует день ангела 2 сентября 2025 года

Именины в этот день отмечают обладатели имен Анатолий, Антоний, Василий, Виктор, Владимир, Иван, Леонид, Михаил, Николай, Павел, Петр, Филипп и Стефан.

Что нельзя делать 2 сентября 2025 года

В этот день церковь не одобряет ссор, сквернословия, сплетен, клеветы, зависти, жадности, равнодушия. Народные приметы не советуют заводить новые знакомства — общение не сложится.

День считается неудачным для ремонта и строительства. Также нельзя жаловаться на судьбу, иначе негатива в жизни станет еще больше.

Что можно делать сегодня

Святой Мамант считается покровителем домашних животных, особенно овец и коз, поэтому ему молятся о защите скота от болезней и хищников.

2 сентября можно заниматься домашними делами, убирать в доме, работать в поле и на огороде. День считается благоприятным для сбора грибов, а также лекарственных трав и ягод.

Народные приметы на 2 сентября 2025 года

На западе небо красного цвета — к быстрым заморозкам.

Проливной дождь — ждите теплую осень.

Безветренный день — к теплой погоде;

Ясный, но прохладный день — к сильным дождям.

