Сегодня, 3 сентября, свой день рождения отмечает город Шостка. Эту дату также связывают с рядом международных событий: от Дня небоскреба и Дня бюстгальтера до Дня открытия уникальности ДНК. Кроме того, первая среда сентября ознаменована Всемирным днем поиска талантов.

Для православных верующих 3 сентября посвящено памяти святого священномученика Антима, епископа Никомидийского, и преподобного Феоктиста.

Факты ICTV собрали все главные события 3 сентября – читайте, какие народные приметы существуют, что можно и нельзя делать в этот день, а также кто празднует именины.

Какой сегодня церковный праздник – 3 сентября 2025 года

3 сентября православные чтят священномученика Антима, епископа Никомидийского, и преподобного Феоктиста Палестинского.

Священномученик Антим жил в III веке и возглавлял христианскую общину в Никомидии (ныне территория Турции). Он поддерживал верующих во времена гонений, отказался отречься от веры и был казнен.

Преподобный Феоктист был подвижником в Палестине в IV–V веках, сподвижником Евфимия Великого. Он основал монастырь, где стал духовным наставником для монахов.

Какой сегодня, 3 сентября 2025 года, день в Украине

На эту дату приходится День города Шостка в Сумской области. Это культурный центр региона, отличающийся живописной природой, лесами и водоемами, а также промышленными традициями, которые формировали его развитие на протяжении веков.

Город входит в число важных центров Северщины, где сочетаются историческое наследие и современная жизнь.

Кто празднует день ангела 3 сентября 2025 года

Именины в этот день отмечают: Андрей, Василий, Владимир, Иван, Илья, Константин, Михаил, Николай, Алексей, Петр, Филипп, Роман, Сергей, Ефим и Василиса. Не забудьте поздравить родных и друзей с днем ангела.

Что нельзя делать 3 сентября 2025 года

Быть пассивными – энергия дня требует активности.

Прислушиваться к сплетням и чужим советам.

Брать деньги, найденные на земле.

Назначать свадьбу или делать признание в любви.

Оставлять в доме хлам – это считалось приметой несчастливого года.

Одиноким девушкам не советовали выходить после захода солнца.

Что можно делать сегодня

Астрологи говорят о 3 сентября как о дне сильной энергетики. Рекомендуют активно работать физически или умственно, а также заниматься духовным совершенствованием. Организм легко выдержит нагрузку, поэтому день подходит для спорта, походов, новых оздоровительных практик.

Этот день благоприятен для деловых начинаний и важных дел, а также для наведения порядка дома или на работе. Девушкам советуют заниматься рукоделием, особенно вышивкой свадебных рушников.

Удачным делом считается и стрижка, которая принесет остроту чувств и улучшит интуицию. Благоприятной будет и интимная жизнь – она придаст сил и гармонии.

Народные приметы на 3 сентября 2025 года

Гром в этот день – к теплой осени.

Красное небо на западе – к холодной погоде.

Дождь после обеда – к длительным осадкам.

Тепло и солнце – осень будет длинной.

Много паутины – сентябрь будет ясным.

Обильный урожай ягод калины – к морозам зимой.

Туман – к хорошему урожаю полевых культур.

Много еловых шишек – зима будет мягкой.

