Какой праздник 3 сентября 2025 года и что нельзя поднимать с земли
Сегодня, 3 сентября, свой день рождения отмечает город Шостка. Эту дату также связывают с рядом международных событий: от Дня небоскреба и Дня бюстгальтера до Дня открытия уникальности ДНК. Кроме того, первая среда сентября ознаменована Всемирным днем поиска талантов.
Для православных верующих 3 сентября посвящено памяти святого священномученика Антима, епископа Никомидийского, и преподобного Феоктиста.
Факты ICTV собрали все главные события 3 сентября – читайте, какие народные приметы существуют, что можно и нельзя делать в этот день, а также кто празднует именины.
- Какой сегодня церковный праздник – 3 сентября 2025 года
- Какой сегодня, 3 сентября 2025 года, день в Украине
- Кто празднует день ангела 3 сентября 2025 года
- Что нельзя делать 3 сентября 2025 года
- Что можно делать сегодня
- Народные приметы на 3 сентября 2025 года
Какой сегодня церковный праздник – 3 сентября 2025 года
3 сентября православные чтят священномученика Антима, епископа Никомидийского, и преподобного Феоктиста Палестинского.
Священномученик Антим жил в III веке и возглавлял христианскую общину в Никомидии (ныне территория Турции). Он поддерживал верующих во времена гонений, отказался отречься от веры и был казнен.
Преподобный Феоктист был подвижником в Палестине в IV–V веках, сподвижником Евфимия Великого. Он основал монастырь, где стал духовным наставником для монахов.
Какой сегодня, 3 сентября 2025 года, день в Украине
На эту дату приходится День города Шостка в Сумской области. Это культурный центр региона, отличающийся живописной природой, лесами и водоемами, а также промышленными традициями, которые формировали его развитие на протяжении веков.
Город входит в число важных центров Северщины, где сочетаются историческое наследие и современная жизнь.
Кто празднует день ангела 3 сентября 2025 года
Именины в этот день отмечают: Андрей, Василий, Владимир, Иван, Илья, Константин, Михаил, Николай, Алексей, Петр, Филипп, Роман, Сергей, Ефим и Василиса. Не забудьте поздравить родных и друзей с днем ангела.
Что нельзя делать 3 сентября 2025 года
- Быть пассивными – энергия дня требует активности.
- Прислушиваться к сплетням и чужим советам.
- Брать деньги, найденные на земле.
- Назначать свадьбу или делать признание в любви.
- Оставлять в доме хлам – это считалось приметой несчастливого года.
- Одиноким девушкам не советовали выходить после захода солнца.
Что можно делать сегодня
Астрологи говорят о 3 сентября как о дне сильной энергетики. Рекомендуют активно работать физически или умственно, а также заниматься духовным совершенствованием. Организм легко выдержит нагрузку, поэтому день подходит для спорта, походов, новых оздоровительных практик.
Этот день благоприятен для деловых начинаний и важных дел, а также для наведения порядка дома или на работе. Девушкам советуют заниматься рукоделием, особенно вышивкой свадебных рушников.
Удачным делом считается и стрижка, которая принесет остроту чувств и улучшит интуицию. Благоприятной будет и интимная жизнь – она придаст сил и гармонии.
Народные приметы на 3 сентября 2025 года
- Гром в этот день – к теплой осени.
- Красное небо на западе – к холодной погоде.
- Дождь после обеда – к длительным осадкам.
- Тепло и солнце – осень будет длинной.
- Много паутины – сентябрь будет ясным.
- Обильный урожай ягод калины – к морозам зимой.
- Туман – к хорошему урожаю полевых культур.
- Много еловых шишек – зима будет мягкой.