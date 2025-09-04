В четверг, 4 сентября, в Украине отмечают День таможенного брокера. Также на эту дату приходится Всемирный день сексуального здоровья и Всемирный день тхэквондо.

Православная церковь сегодня чтит память священномученика Вавилы, епископа Антиохийского. Подробнее о праздниках, именинах, приметах и запретах дня — далее в материале.

Какой сегодня церковный праздник – 4 сентября 2025 года

4 сентября верующие вспоминают священномученика Вавилу. Он стал епископом сирийской Антиохии в 237 году и правил в течение 13 лет. Затем император Декий, который яростно ненавидел христиан, приказал заключить Вавилу в тюрьму, а впоследствии убить его мечом. Перед смертью Вавила просил, чтобы вместе с его телом похоронили и те кандалы, которые он носил из любви к Христу.

После смерти Вавилы христиане построили церковь, в которой хранили его святые мощи до 351 года. Впоследствии их перенесли в новую церковь в пригороде Антиохии Дафне, которая была расположена недалеко от языческого святилища Аполлона. Во время переноса мощей Вавилы гром ударил в святилище Аполлона и превратил его в кучу пепла.

Какой сегодня, 4 сентября 2025 года, день в Украине

4 сентября в Украине отмечают День таможенного брокера. Именно в этот день в 1992 году был утвержден приказ Государственного Таможенного Комитета, регламентирующий деятельность таких специалистов.

Таможенные брокеры выступают посредниками между заказчиками и государством при прохождении товаров через границу. В их обязанности входит полное сопровождение груза, включая подготовку необходимой документации, контроль над оформлением товаров и оплату пошлин.

Кто празднует день ангела 4 сентября 2025 года

Именины в этот день отмечают обладатели имен Василий, Григорий, Иван, Митрофан, Михаил, Моисей, Николай, Александр, Афанасий, Павел, Петр, Симон, Елена.

Что нельзя делать 4 сентября 2025 года

В этот день церковь не одобряет ссор, сквернословия, сплетен, клеветы, зависти, жадности, равнодушия. Нельзя отказывать в помощи тем, кто просит.

Народные приметы не советуют брать и давать деньги в долг — это к финансовым проблемам. Также 4 сентября не стоит разводить костры, так как может начаться пожар.

Что можно делать сегодня

В народе 4 сентября называли праздником Вавилы. В этот период уже заканчивались все полевые работы, поэтому селяне ремонтировали, чистили и убирали садовый и огородный инвентарь до следующего сезона.

Сегодня можно заниматься рукоделием и различными домашними делами. Согласно лунному календарю, 4 сентября стоит прислушиваться к своей интуиции, а также рекомендуется уединение и медитации.

Народные приметы на 4 сентября 2025 года

Много ягод на рябине — ждите морозную зиму.

Много шелухи на луке — к холодной зиме.

Утром пошел дождь — зима будет снежной.

