Сегодня, 5 сентября, в мире отмечают Международный день благотворительности. Это дата, которая напоминает о важности помощи другим и о том, что каждый может внести свой вклад в добрые дела – бескорыстно и искренне.

Также в этот день чествуют женщин коренных народов мира, которые демонстрируют силу и преданность в сохранении культурного наследия, языков и традиций своих общин.

Среди других важных событий – Всемирный день борьбы с множественной миеломой, направленный на повышение осведомленности о болезни, а также День психоаналитика и День опозданий.

Сейчас смотрят

Для верующих 5 сентября связано с памятью святого пророка Захарии, отца Иоанна Предтечи.

Факты ICTV собрали все главные события 5 сентября – узнавайте, какие существуют народные приметы, что можно и нельзя делать в этот день, а также кто празднует именины.

Какой сегодня церковный праздник – 5 сентября 2025 года

Церковный календарь чтит память святого пророка Захарии, отца Иоанна Предтечи. Он происходил из священнического рода и вместе со своей женой Елизаветой был праведным и богобоязненным, но долго оставался бездетным.

Евангелие от Луки рассказывает, что во время служения в храме Захарии явился архангел Гавриил и возвестил ему о рождении сына, который станет великим пророком и приготовит людей к приходу Спасителя. Сначала Захария не поверил услышанному, и в знак недоверия он онемел. Речь вернулась к нему только после рождения Иоанна, когда Захария письменно подтвердил данное ему имя.

Захария стал примером твердости и послушания Божьей воле. В христианской традиции он почитается вместе с сыном – Иоанном Предтечей, который стал крестителем Иисуса Христа.

Кто празднует день ангела 5 сентября 2025 года

Именины в этот день отмечают обладатели следующих имен: Глеб, Давид, Захар, Максим, Алексей, Опанас, Ефим, Елизавета, Ираида и Раиса.

Что нельзя делать 5 сентября 2025 года

Ругаться, ссориться и оскорблять других.

Давать пустые обещания.

Надевать грязные или поврежденные вещи.

Носить или дарить украшения.

Брать в руки сыпучие продукты (крупы, муку).

Использовать острые предметы без необходимости.

Отпускать животных на улицу без присмотра.

Начинать новые дела или знакомства — день неблагоприятен для этого.

Что можно делать сегодня

5 сентября способствует работе с прошлым, коррекции планов и поиску внутренней гармонии. Этот день называют днем обучения и накопления знаний, поэтому стоит читать, писать, заниматься интеллектуальным трудом. Также подходит для изготовления амулетов и талисманов.

Хорошо посетить парикмахера: стрижка в этот день обещает счастье и хороший внешний вид. Можно посвятить время омолаживающим и косметическим процедурам.

Благоприятны также рукоделие, творчество, домашние дела и уборка. Полезно попариться в бане или сауне. День подходит для романтических проявлений, теплых чувств и общения в кругу друзей или коллег.

В период Луны в Водолее удаются реформы, эксперименты, неожиданные идеи и даже рискованные проекты. Это удачное время для игры в лотерею или участия в конкурсах, а также для покупок, которые приносят удовольствие.

Народные приметы на 5 сентября 2025 года

Лягушки молчат или прячутся – будет непогода.

Красное небо на рассвете или низкие облака – к дождю.

Много ягод на рябине – к влажному бабьему лету и дождливой осени.

Рябина пожелтела – зима придет рано.

Журавли и ласточки не улетели – будет теплое бабье лето.

Муравьи высоко строят муравейники – к холодной зиме.

Роса держится до обеда – ждите похолодания.

Связанные темы:

Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.