В субботу, 6 сентября, в Украине отмечают День администратора Центра предоставления административных услуг.

Также на эту дату приходятся Всемирный день куликов, Всемирный день бороды, День кофейного мороженого, День чтения книги, Международный день бекона, Международный день стервятника и День борьбы с прокрастинацией.

В церковном календаре сегодня — Чудо архангела Михаила в Хонах, или Михайлово чудо. Подробнее о праздниках, именинах, приметах и запретах дня — далее в материале.

Какой сегодня церковный праздник – 6 сентября 2025 года

Ежегодно 6 сентября верующие чтят архангела Михаила, одного из главных ангелов в христианстве. В этот день вспоминают несколько чудес, которые произошли в местности Хоны (ныне территория Турции). Одно из них — исцеление девушки, которая выпила воды из источника.

Также считается, что архангел спас церковь, которую язычники хотели уничтожить, направив на нее поток воды из двух горных рек. Тогда Михаил ударил жезлом по горе, образовав трещину, в которую и направился поток воды, что спасло храм.

Какой сегодня, 6 сентября 2025 года, день в Украине

В Украине 6 сентября отмечают День администратора Центра предоставления административных услуг. Праздник был установлен Кабинетом Министров в 2021 году.

Мероприятие посвящено работникам ЦНАП, которые обеспечивают эффективное и качественное предоставление административных услуг гражданам и бизнесу.

Кто празднует день ангела 6 сентября 2025 года

Именины в этот день отмечают обладатели имен Андрей, Всеволод, Давид, Денис, Дмитрий, Иван, Кирилл, Константин, Макар и Михаил.

Что нельзя делать 6 сентября 2025 года

В этот день церковь не одобряет ссор, сквернословия, сплетен, клеветы, зависти, жадности. Нельзя проявлять равнодушие и отказывать в помощи тем, кто просит.

Народные приметы не советуют в этот день мыть голову, чтобы не “смыть” ум и память. В Михайлов день не рекомендуется физически работать как дома, так и в поле или на огороде. Не стоит брать в руки острые предметы — повышается вероятность порезов.

Что можно делать сегодня

Сегодня стоит помолиться архангелу Михаилу, попросив у него крепкого здоровья, исцеления от различных болезней, защиты от зла и недобрых людей. 6 сентября рекомендуется помириться со всеми, с кем были в ссоре или на кого держали обиду.

Народные приметы на 6 сентября 2025 года

Теплый и солнечный день — сентябрь будет погожим.

Утром туман — к потеплению.

На берегу вверху зеленые листья, а внизу уже все опало — к ранней зиме и теплой весне.

Дождь — к хорошему урожаю тыкв.

На калине много ягод, а на дубе много желудей — зима будет холодной и снежной.

